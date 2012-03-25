بعد واقعة السفينة البنمية.. عودة الملاحة في قناة السويس

رئيس الهيئة أكد انتظام الحركة خلال المجرى الأصلي

شرعت قناة السويس في تيسير قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط في اتجاه البحر الأحمر، بعد تعطله في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء؛ إثر جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN تتبع الخط الملاحي EVER GREEN.

ووفق "رويترز"، فقد دخلت أول سفينة إلى قناة السويس المصرية بعد تعويم السفينة الجانحة.

وكانت السفينة قد جنحت في المنطقة 151 ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس، ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام.

ووفق صحيفة "اليوم السابع"، وجّه رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في بيان رسمي صادر عن الهيئة، رسالة طمأنة بشأن حركة الملاحة بالقناة وانتظامها مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية.

وأكد أن قناة السويس لا تدخر جهداً لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.

وقد وقع الحادث صباح أمس الثلاثاء، ويعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية؛ نظراً لمرور البلاد بعاصفة ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

وعقب وقوع الحادث، تشكلت لجنة إدارة الأزمات بقيادة الفريق رئيس الهيئة، وتتم عمليات الإنقاذ الحالية من خلال إدارة التحركات بالهيئة وبواسطة ٨ قاطرات أبرزهم القاطرة بركة ١ بقوة شد ١٦٠ طناً، حيث تم الدفع من جانبي السفينة وتخفيف حمولة مياه الاتزان لتعويم السفينة، واستئناف حركة الملاحة بالقناة.