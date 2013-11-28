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شاشات افتراضية لحضور جماهير الهلال والنصر.. في نهائي كأس الملك

لأول مرة بالشرق الأوسط

استعان منظمو المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، بشاشات عملاقة خلف المرميين لأول مرة في الشرق الأوسط، تبث مشاهد لجماهير الفريقين، ضمن وسائل تعويض غياب الجماهير، والتي تجمع، بين الغريمين النصر والهلال، المقررة مساء اليوم السبت، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" صور للشاشات الافتراضية العملاقة الموجودة في ملعب المباراة، أرفقها بتغريدة قال فيها: "غايبين بس حاضرين.. شاشات افتراضية لحضور جماهير الفريقين.. لأول مرة في الشرق الأوسط".

يشار إلى أن قنوات النقل التلفزيوني، تستعين بأصوات لجماهير افتراضية، لإضفاء تفاعل جماهيري على المباريات، التي تقام وسط مدرجات خالية؛ بسبب أزمة كورونا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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شاشات افتراضية لحضور جماهير الهلال والنصر.. في نهائي كأس الملك
سبق

استعان منظمو المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، بشاشات عملاقة خلف المرميين لأول مرة في الشرق الأوسط، تبث مشاهد لجماهير الفريقين، ضمن وسائل تعويض غياب الجماهير، والتي تجمع، بين الغريمين النصر والهلال، المقررة مساء اليوم السبت، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" صور للشاشات الافتراضية العملاقة الموجودة في ملعب المباراة، أرفقها بتغريدة قال فيها: "غايبين بس حاضرين.. شاشات افتراضية لحضور جماهير الفريقين.. لأول مرة في الشرق الأوسط".

يشار إلى أن قنوات النقل التلفزيوني، تستعين بأصوات لجماهير افتراضية، لإضفاء تفاعل جماهيري على المباريات، التي تقام وسط مدرجات خالية؛ بسبب أزمة كورونا.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
07:37 PM

شاشات افتراضية لحضور جماهير الهلال والنصر.. في نهائي كأس الملك

لأول مرة بالشرق الأوسط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استعان منظمو المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، بشاشات عملاقة خلف المرميين لأول مرة في الشرق الأوسط، تبث مشاهد لجماهير الفريقين، ضمن وسائل تعويض غياب الجماهير، والتي تجمع، بين الغريمين النصر والهلال، المقررة مساء اليوم السبت، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" صور للشاشات الافتراضية العملاقة الموجودة في ملعب المباراة، أرفقها بتغريدة قال فيها: "غايبين بس حاضرين.. شاشات افتراضية لحضور جماهير الفريقين.. لأول مرة في الشرق الأوسط".

يشار إلى أن قنوات النقل التلفزيوني، تستعين بأصوات لجماهير افتراضية، لإضفاء تفاعل جماهيري على المباريات، التي تقام وسط مدرجات خالية؛ بسبب أزمة كورونا.

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