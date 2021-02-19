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وزير الخارجية اليمني يطالب بضغط دولي على النظام الإيراني لإيقاف التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده

حذر من الخطورة التي تمثلها ناقلة النفط "صافر" من تهديد بيئي وإنساني واقتصادي

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، إن دعم الحرس الثوري الايراني لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران يؤكد الطبيعة الإرهابية للكيانين.

وشدد خلال اتصال عبر تقنية الفيديو مع وزير خارجية جمهورية ايرلندا سيمون كوفيني على ضرورة الضغط على النظام الإيراني لإيقاف التدخل في الشؤون الداخلية لليمن.

وحول أزمة ناقلة النفط صافر، حذر المسؤول اليمني من الخطورة التي يمثلها وضع الناقلة وما يشكله ذلك من تهديد بيئي وإنساني واقتصادي على اليمن والمنطقة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وطالب وزير الخارجية اليمني، بوضع حد لتلاعب ميليشيا الحوثي الإرهابية بهذه القضية واستمرارها في المماطلة بهذا الملف وعدم سماحها للفريق الفني الأممي بالوصول إلى الخزان لتقييم وضعه وتفريغه.

من جانبه، جدد وزير الخارجية الإيرلندي حرص بلاده على أمن واستقرار ووحدة اليمن والاستعداد للإسهام في تحقيق تسوية سياسية ودعم القضية اليمنية في مجلس الأمن خلال العضوية الحالية لإيرلندا في المجلس.

ميليشيا الحوثي الإرهابية ناقلة النفط صافر اليمن

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وزير الخارجية اليمني يطالب بضغط دولي على النظام الإيراني لإيقاف التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده
سبق

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، إن دعم الحرس الثوري الايراني لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران يؤكد الطبيعة الإرهابية للكيانين.

وشدد خلال اتصال عبر تقنية الفيديو مع وزير خارجية جمهورية ايرلندا سيمون كوفيني على ضرورة الضغط على النظام الإيراني لإيقاف التدخل في الشؤون الداخلية لليمن.

وحول أزمة ناقلة النفط صافر، حذر المسؤول اليمني من الخطورة التي يمثلها وضع الناقلة وما يشكله ذلك من تهديد بيئي وإنساني واقتصادي على اليمن والمنطقة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وطالب وزير الخارجية اليمني، بوضع حد لتلاعب ميليشيا الحوثي الإرهابية بهذه القضية واستمرارها في المماطلة بهذا الملف وعدم سماحها للفريق الفني الأممي بالوصول إلى الخزان لتقييم وضعه وتفريغه.

من جانبه، جدد وزير الخارجية الإيرلندي حرص بلاده على أمن واستقرار ووحدة اليمن والاستعداد للإسهام في تحقيق تسوية سياسية ودعم القضية اليمنية في مجلس الأمن خلال العضوية الحالية لإيرلندا في المجلس.

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
12:02 AM

وزير الخارجية اليمني يطالب بضغط دولي على النظام الإيراني لإيقاف التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده

حذر من الخطورة التي تمثلها ناقلة النفط "صافر" من تهديد بيئي وإنساني واقتصادي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، إن دعم الحرس الثوري الايراني لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران يؤكد الطبيعة الإرهابية للكيانين.

وشدد خلال اتصال عبر تقنية الفيديو مع وزير خارجية جمهورية ايرلندا سيمون كوفيني على ضرورة الضغط على النظام الإيراني لإيقاف التدخل في الشؤون الداخلية لليمن.

وحول أزمة ناقلة النفط صافر، حذر المسؤول اليمني من الخطورة التي يمثلها وضع الناقلة وما يشكله ذلك من تهديد بيئي وإنساني واقتصادي على اليمن والمنطقة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وطالب وزير الخارجية اليمني، بوضع حد لتلاعب ميليشيا الحوثي الإرهابية بهذه القضية واستمرارها في المماطلة بهذا الملف وعدم سماحها للفريق الفني الأممي بالوصول إلى الخزان لتقييم وضعه وتفريغه.

من جانبه، جدد وزير الخارجية الإيرلندي حرص بلاده على أمن واستقرار ووحدة اليمن والاستعداد للإسهام في تحقيق تسوية سياسية ودعم القضية اليمنية في مجلس الأمن خلال العضوية الحالية لإيرلندا في المجلس.

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