النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المفرج" و"جيوفينكو" يشاركان في تدريبات الهلال تأهُّبًا لملاقاة ضمك

"الفرج" يبدأ مرحلة التأهيل بعد إجراء عمليته الجراحية

بدأ سلمان الفرج قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، برنامجه العلاجي في مقر النادي، الجمعة، بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها في مفصل القدم، الاثنين الماضي.

وعاد "الفرج" إلى العاصمة السعودية الرياض أمس الخميس، بعد إجراء عملية جراحية في مفصل القدم بقطر، إثر الإصابة التي تعرض لها في كأس السوبر السعودي أمام النصر، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية مقابل لا شيء.

وميدانيًّا أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم الجمعة، مرانه الرئيس استعدادًا لمواجهة مضيفه "ضمك" يوم الأحد المقبل ضمن لقاءات الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ المران بتدريبات لياقية وتكتيكية متنوعة، فرض خلالها الجهاز الفني على جزء من الملعب تطبيقات تكتيكية وفنية، قبل أن يختتم المدير الفني رازفان لوشيسـكو المران بمناورة فنية، وسط متابعة رئيس النادي الأستاذ فهد بن نافل.

وشارك الثنائي متعب المفرج وسيباستيان جيوفينكو في التدريبات الجماعية.

الهلال ضمك الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"المفرج" و"جيوفينكو" يشاركان في تدريبات الهلال تأهُّبًا لملاقاة ضمك
سبق

بدأ سلمان الفرج قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، برنامجه العلاجي في مقر النادي، الجمعة، بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها في مفصل القدم، الاثنين الماضي.

وعاد "الفرج" إلى العاصمة السعودية الرياض أمس الخميس، بعد إجراء عملية جراحية في مفصل القدم بقطر، إثر الإصابة التي تعرض لها في كأس السوبر السعودي أمام النصر، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية مقابل لا شيء.

وميدانيًّا أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم الجمعة، مرانه الرئيس استعدادًا لمواجهة مضيفه "ضمك" يوم الأحد المقبل ضمن لقاءات الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ المران بتدريبات لياقية وتكتيكية متنوعة، فرض خلالها الجهاز الفني على جزء من الملعب تطبيقات تكتيكية وفنية، قبل أن يختتم المدير الفني رازفان لوشيسـكو المران بمناورة فنية، وسط متابعة رئيس النادي الأستاذ فهد بن نافل.

وشارك الثنائي متعب المفرج وسيباستيان جيوفينكو في التدريبات الجماعية.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
09:15 PM

"المفرج" و"جيوفينكو" يشاركان في تدريبات الهلال تأهُّبًا لملاقاة ضمك

"الفرج" يبدأ مرحلة التأهيل بعد إجراء عمليته الجراحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,291

بدأ سلمان الفرج قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، برنامجه العلاجي في مقر النادي، الجمعة، بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها في مفصل القدم، الاثنين الماضي.

وعاد "الفرج" إلى العاصمة السعودية الرياض أمس الخميس، بعد إجراء عملية جراحية في مفصل القدم بقطر، إثر الإصابة التي تعرض لها في كأس السوبر السعودي أمام النصر، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية مقابل لا شيء.

وميدانيًّا أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم الجمعة، مرانه الرئيس استعدادًا لمواجهة مضيفه "ضمك" يوم الأحد المقبل ضمن لقاءات الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ المران بتدريبات لياقية وتكتيكية متنوعة، فرض خلالها الجهاز الفني على جزء من الملعب تطبيقات تكتيكية وفنية، قبل أن يختتم المدير الفني رازفان لوشيسـكو المران بمناورة فنية، وسط متابعة رئيس النادي الأستاذ فهد بن نافل.

وشارك الثنائي متعب المفرج وسيباستيان جيوفينكو في التدريبات الجماعية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,053
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,478
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,723
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,441

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة