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"مستشفى صامطة" يواصل جولاته الميدانية للتوعية بالإجراءات الاحترازية بمساجد المحافظة

حث المصلين على أخذ لقاح كورونا والتقيد بالإرشادات والحرص على التباعد الجسدي

تواصل صحة جازان ممثلة بمستشفى صامطة العام وبالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة جولات ميدانية على عدد من مساجد وجوامع المحافظة.

في التفاصيل، قام فريق التوعية الصحية بمستشفى صامطة العام وبمشاركة عدد من المتطوعين بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا، حيث تأتي هذه الجولات ضمن الحملات الخاصة بجائحة كورونا وطرق التصدي لها في عدد من جوامع ومساجد المحافظة.

وحث فريق التوعية، المصلين على أخذ جرعتين من اللقاح والتأكد من ذلك من خلال تطبيق توكلنا والحرص على تطبيق المصلين للإجراءات الاحترازية والتقيد بالنصائح والإرشادات من ارتداء الكمامة وإحضار المصلين سجاداتهم الخاصة والحرص على التباعد الجسدي .

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

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"مستشفى صامطة" يواصل جولاته الميدانية للتوعية بالإجراءات الاحترازية بمساجد المحافظة
سبق

تواصل صحة جازان ممثلة بمستشفى صامطة العام وبالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة جولات ميدانية على عدد من مساجد وجوامع المحافظة.

في التفاصيل، قام فريق التوعية الصحية بمستشفى صامطة العام وبمشاركة عدد من المتطوعين بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا، حيث تأتي هذه الجولات ضمن الحملات الخاصة بجائحة كورونا وطرق التصدي لها في عدد من جوامع ومساجد المحافظة.

وحث فريق التوعية، المصلين على أخذ جرعتين من اللقاح والتأكد من ذلك من خلال تطبيق توكلنا والحرص على تطبيق المصلين للإجراءات الاحترازية والتقيد بالنصائح والإرشادات من ارتداء الكمامة وإحضار المصلين سجاداتهم الخاصة والحرص على التباعد الجسدي .

05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
11:55 PM

"مستشفى صامطة" يواصل جولاته الميدانية للتوعية بالإجراءات الاحترازية بمساجد المحافظة

حث المصلين على أخذ لقاح كورونا والتقيد بالإرشادات والحرص على التباعد الجسدي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تواصل صحة جازان ممثلة بمستشفى صامطة العام وبالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة جولات ميدانية على عدد من مساجد وجوامع المحافظة.

في التفاصيل، قام فريق التوعية الصحية بمستشفى صامطة العام وبمشاركة عدد من المتطوعين بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا، حيث تأتي هذه الجولات ضمن الحملات الخاصة بجائحة كورونا وطرق التصدي لها في عدد من جوامع ومساجد المحافظة.

وحث فريق التوعية، المصلين على أخذ جرعتين من اللقاح والتأكد من ذلك من خلال تطبيق توكلنا والحرص على تطبيق المصلين للإجراءات الاحترازية والتقيد بالنصائح والإرشادات من ارتداء الكمامة وإحضار المصلين سجاداتهم الخاصة والحرص على التباعد الجسدي .

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