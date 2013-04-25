النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفير المملكة في بيروت: ضبط 600 مليون حبة مخدرة مصدرها لبنان خلال 6 سنوات

وليد بخاري: الكميات التي يتم إحباط تهريبها كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، أن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي مصدرها #لبنان من قِبَل مهربي المخدرات؛ بلغ أكثر من 600 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوغرامات من الحشيش خلال الست سنوات الماضية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الكميات التي يتم إحباط تهريبها، كافيةٌ لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس #السعودية وحدها.

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفير المملكة في بيروت: ضبط 600 مليون حبة مخدرة مصدرها لبنان خلال 6 سنوات
سبق

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، أن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي مصدرها #لبنان من قِبَل مهربي المخدرات؛ بلغ أكثر من 600 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوغرامات من الحشيش خلال الست سنوات الماضية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الكميات التي يتم إحباط تهريبها، كافيةٌ لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس #السعودية وحدها.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
07:09 PM

سفير المملكة في بيروت: ضبط 600 مليون حبة مخدرة مصدرها لبنان خلال 6 سنوات

وليد بخاري: الكميات التي يتم إحباط تهريبها كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,565

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، أن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي مصدرها #لبنان من قِبَل مهربي المخدرات؛ بلغ أكثر من 600 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوغرامات من الحشيش خلال الست سنوات الماضية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الكميات التي يتم إحباط تهريبها، كافيةٌ لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس #السعودية وحدها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,365
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,200
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,684
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,639

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة