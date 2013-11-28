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البرازيل تسجل 514 حالة وفاة بكورونا.. والإصابات تتخطى الـ6 ملايين

في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 171974

سجلت البرازيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و514 حالة وفاة.

وأوضحت الصحة البرازيلية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ ستة ملايين و238350 حالة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 171974 , مشيرة إلى أن عدد المتعافين 5.5 مليون.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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البرازيل تسجل 514 حالة وفاة بكورونا.. والإصابات تتخطى الـ6 ملايين
سبق

سجلت البرازيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و514 حالة وفاة.

وأوضحت الصحة البرازيلية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ ستة ملايين و238350 حالة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 171974 , مشيرة إلى أن عدد المتعافين 5.5 مليون.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
01:35 AM

البرازيل تسجل 514 حالة وفاة بكورونا.. والإصابات تتخطى الـ6 ملايين

في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 171974

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت البرازيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و514 حالة وفاة.

وأوضحت الصحة البرازيلية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ ستة ملايين و238350 حالة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 171974 , مشيرة إلى أن عدد المتعافين 5.5 مليون.

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