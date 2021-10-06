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الأمن السيبراني يحذّر من ثغرات في "Firefox" ويوصي بهذا الإجراء

وصفه بعالي الخطورة .. تسبّب عدم استجابة في المتصفح مما يؤدي إلى إغلاقه

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة، بشأن تحديث أمني في متصفح Firefox.

وقال الأمن السيبراني عبر حسابه في تويتر: إنَّ شركة Mozilla المالكة لمتصفح فايرفوكس، أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجات Firefox، وFirefox ESR.

وأضاف، أنَّ الثغرات تسبّب عدم استجابة في المتصفح؛ ما يؤدي إلى إغلاقه بشكل مفاجئ، كما يمكن للمهاجم استغلال الثغرات بتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيراني، بضرورة تحديث المنتجات المتأثرة.

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الأمن السيبراني يحذّر من ثغرات في "Firefox" ويوصي بهذا الإجراء
سبق

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة، بشأن تحديث أمني في متصفح Firefox.

وقال الأمن السيبراني عبر حسابه في تويتر: إنَّ شركة Mozilla المالكة لمتصفح فايرفوكس، أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجات Firefox، وFirefox ESR.

وأضاف، أنَّ الثغرات تسبّب عدم استجابة في المتصفح؛ ما يؤدي إلى إغلاقه بشكل مفاجئ، كما يمكن للمهاجم استغلال الثغرات بتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيراني، بضرورة تحديث المنتجات المتأثرة.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
01:43 PM

الأمن السيبراني يحذّر من ثغرات في "Firefox" ويوصي بهذا الإجراء

وصفه بعالي الخطورة .. تسبّب عدم استجابة في المتصفح مما يؤدي إلى إغلاقه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة، بشأن تحديث أمني في متصفح Firefox.

وقال الأمن السيبراني عبر حسابه في تويتر: إنَّ شركة Mozilla المالكة لمتصفح فايرفوكس، أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجات Firefox، وFirefox ESR.

وأضاف، أنَّ الثغرات تسبّب عدم استجابة في المتصفح؛ ما يؤدي إلى إغلاقه بشكل مفاجئ، كما يمكن للمهاجم استغلال الثغرات بتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيراني، بضرورة تحديث المنتجات المتأثرة.

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