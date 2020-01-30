"الأرصاد": موجة باردة على حائل وتبوك.. وأتربة على الرياض والشرقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق حائل والرياض وتبوك والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة حائل تشهد موجة باردة، وتكوُّنًا للصقيع. وتشمل الحالة الحائط والشملي والشنان والسليمي والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتبدأ في منتصف ليل الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة تبوك موجة باردة، وتكوُّنًا للصقيع. وتشمل الحالة تيماء وتبوك، وتبدأ في منتصف ليل الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبّهت الأرصاد منطقة الرياض بأتربة مثارة، ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والدوادمي والخرج والزلفي والعاصمة الرياض والقويقعية والمجمعة والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وعفيف ووادي الدواسر. وبدأت الحالة الساعة الـ12.00 من ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس.

وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخفجي والدمام والنعيرية وحفر الباطن وقرية العلا، وبدأت الساعة الـ 14.20 من مساء الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس.