"سعود طيران" يجري عملية جراحية تكللت بالنجاح
خضع "سعود" ابن الزميل محمد طيران، ظهر اليوم، لعملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح.
وعبر الزميل "طيران" عن شكره وتقديره للدكتور أحمد بن حسن الهيزعي، استشاري جراحة إصابات العظام بمستشفى عسير، على جهوده واهتمامه الكبير بكل المرضى والمراجعين.
"سبق" تتمنى لابن الزميل دوام الصحة والعافية.
"سعود طيران" يجري عملية جراحية تكللت بالنجاح
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-31
خضع "سعود" ابن الزميل محمد طيران، ظهر اليوم، لعملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح.
وعبر الزميل "طيران" عن شكره وتقديره للدكتور أحمد بن حسن الهيزعي، استشاري جراحة إصابات العظام بمستشفى عسير، على جهوده واهتمامه الكبير بكل المرضى والمراجعين.
"سبق" تتمنى لابن الزميل دوام الصحة والعافية.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
06:23 PM
"سعود طيران" يجري عملية جراحية تكللت بالنجاح
خضع "سعود" ابن الزميل محمد طيران، ظهر اليوم، لعملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح.
وعبر الزميل "طيران" عن شكره وتقديره للدكتور أحمد بن حسن الهيزعي، استشاري جراحة إصابات العظام بمستشفى عسير، على جهوده واهتمامه الكبير بكل المرضى والمراجعين.
"سبق" تتمنى لابن الزميل دوام الصحة والعافية.