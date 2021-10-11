النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر

بعد تداوُل مقطع بالواقعة بشبكات التواصل.. وتم تطبيق العقوبة المقرَّرة بحقه

أوضح المرور السعودي تفاصيل واقعة قيام قائد شاحنة بالتوقُّف وسط الطريق العام مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، بأنه تم القبض وتطبيق العقوبات المقررة بحقه.

وتفصيلاً، قال "المرور السعودي" عبر حسابه الرسمي على تويتر: إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يُظهر قائد شاحنة قام بالتوقف بوسط الطريق العام مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد تم ضبطه، وتطبيق العقوبة المقررة بالنظام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر
سبق

أوضح المرور السعودي تفاصيل واقعة قيام قائد شاحنة بالتوقُّف وسط الطريق العام مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، بأنه تم القبض وتطبيق العقوبات المقررة بحقه.

وتفصيلاً، قال "المرور السعودي" عبر حسابه الرسمي على تويتر: إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يُظهر قائد شاحنة قام بالتوقف بوسط الطريق العام مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد تم ضبطه، وتطبيق العقوبة المقررة بالنظام.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
12:48 AM

"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر

بعد تداوُل مقطع بالواقعة بشبكات التواصل.. وتم تطبيق العقوبة المقرَّرة بحقه

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
843

أوضح المرور السعودي تفاصيل واقعة قيام قائد شاحنة بالتوقُّف وسط الطريق العام مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، بأنه تم القبض وتطبيق العقوبات المقررة بحقه.

وتفصيلاً، قال "المرور السعودي" عبر حسابه الرسمي على تويتر: إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يُظهر قائد شاحنة قام بالتوقف بوسط الطريق العام مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد تم ضبطه، وتطبيق العقوبة المقررة بالنظام.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,392
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,864
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,018
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,570

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة