وتفصيلاً، قال "المرور السعودي" عبر حسابه الرسمي على تويتر: إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يُظهر قائد شاحنة قام بالتوقف بوسط الطريق العام مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد تم ضبطه، وتطبيق العقوبة المقررة بالنظام.

أوضح المرور السعودي تفاصيل واقعة قيام قائد شاحنة بالتوقُّف وسط الطريق العام مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، بأنه تم القبض وتطبيق العقوبات المقررة بحقه.

"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر ذياب الشمري سبق 2021-10-11 أوضح المرور السعودي تفاصيل واقعة قيام قائد شاحنة بالتوقُّف وسط الطريق العام مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، بأنه تم القبض وتطبيق العقوبات المقررة بحقه. وتفصيلاً، قال "المرور السعودي" عبر حسابه الرسمي على تويتر: إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يُظهر قائد شاحنة قام بالتوقف بوسط الطريق العام مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد تم ضبطه، وتطبيق العقوبة المقررة بالنظام.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443 12:48 AM

"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر بعد تداوُل مقطع بالواقعة بشبكات التواصل.. وتم تطبيق العقوبة المقرَّرة بحقه





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أوضح المرور السعودي تفاصيل واقعة قيام قائد شاحنة بالتوقُّف وسط الطريق العام مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، بأنه تم القبض وتطبيق العقوبات المقررة بحقه.

وتفصيلاً، قال "المرور السعودي" عبر حسابه الرسمي على تويتر: إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يُظهر قائد شاحنة قام بالتوقف بوسط الطريق العام مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد تم ضبطه، وتطبيق العقوبة المقررة بالنظام.