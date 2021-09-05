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شاهد من مكة.. مصادرة 65 عبوة مياه زمزم غير صالحة للاستهلاك

معروضة للبيع بطُرق غير صحية عبر باعة جائلين مخالفين للنظام

صادرت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 65 عبوة مياه زمزم معروضة للبيع ضمن نطاق البلدية.

وأوضحت بلدية الشوقية الفرعية، أن الفِرق الرقابية صادرت 65 عبوة لمياه زمزم معروضة للبيع عبر الباعة الجائلين بطُرق غير صحية ومخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين، مشيرةً إلى أن عبوات المياه غير صالحة للاستهلاك؛ نظراً لتعرضها المباشر لأشعة الشمس وسوء عملية التخزين وعرضها بطرق غير صحية.

وأكدت وكالة البلديات متابعة كل الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتكثيف جولات البلديات الفرعية اليومية للقضاء على الظواهر السلبية، ومنع الباعة الجائلين من مزاولة البيع العشوائي غير النظامي بأي شكل من الأشكال، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي.

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شاهد من مكة.. مصادرة 65 عبوة مياه زمزم غير صالحة للاستهلاك
سبق

صادرت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 65 عبوة مياه زمزم معروضة للبيع ضمن نطاق البلدية.

وأوضحت بلدية الشوقية الفرعية، أن الفِرق الرقابية صادرت 65 عبوة لمياه زمزم معروضة للبيع عبر الباعة الجائلين بطُرق غير صحية ومخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين، مشيرةً إلى أن عبوات المياه غير صالحة للاستهلاك؛ نظراً لتعرضها المباشر لأشعة الشمس وسوء عملية التخزين وعرضها بطرق غير صحية.

وأكدت وكالة البلديات متابعة كل الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتكثيف جولات البلديات الفرعية اليومية للقضاء على الظواهر السلبية، ومنع الباعة الجائلين من مزاولة البيع العشوائي غير النظامي بأي شكل من الأشكال، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
02:31 PM

شاهد من مكة.. مصادرة 65 عبوة مياه زمزم غير صالحة للاستهلاك

معروضة للبيع بطُرق غير صحية عبر باعة جائلين مخالفين للنظام

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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صادرت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 65 عبوة مياه زمزم معروضة للبيع ضمن نطاق البلدية.

وأوضحت بلدية الشوقية الفرعية، أن الفِرق الرقابية صادرت 65 عبوة لمياه زمزم معروضة للبيع عبر الباعة الجائلين بطُرق غير صحية ومخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين، مشيرةً إلى أن عبوات المياه غير صالحة للاستهلاك؛ نظراً لتعرضها المباشر لأشعة الشمس وسوء عملية التخزين وعرضها بطرق غير صحية.

وأكدت وكالة البلديات متابعة كل الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتكثيف جولات البلديات الفرعية اليومية للقضاء على الظواهر السلبية، ومنع الباعة الجائلين من مزاولة البيع العشوائي غير النظامي بأي شكل من الأشكال، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي.

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