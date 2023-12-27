النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتحاد يرفض التنازل أمام الاتفاق .. وجماهيره تردد : صدارة بس

في شوط المدربين قلب الطاولة واحتفل بذكرى التأسيس

عزز فريق الاتحاد صدارته لجدول ترتيب دوري المحترفين بعدما نجح في قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ضيفه الاتفاق في اللقاء الذي أُقيم اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة، ضمن منافسات الجولة الـ 14 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذا الفوز المثير رفع الاتحاد رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة بينما توقف رصيد الاتفاق عند 16 نقطة بالمركز التاسع.

منحت النيران الصديقة التقدم للاتفاق عند الدقيقة 29 بتسجيل مدافع الاتحاد زياد الصحفي الهدف الأول بالمباراة بالخطأ في مرمى فريقه حينما حاول إعادة الكرة إلى الحارس البرازيلي غروهي الذي كان خارج مرماه، وأضاف المهاجم السويدي روبن كوايسون الهدف الثاني للضيوف عند حلول الدقيقة 41 مستغلاً العرضية المميزة من زميله وليد أزارو ليزيد من غلة فريقه التهديفية لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتفاق بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني تمكن هارون كمار من تقليص النتيجة عندما حول عرضية فهد المولد إلى داخل الشباك في الدقيقة (71) ونجح زياد الصحفي بتعديل النتيجة برأسية جميلة مستغلاً الخروج الخاطئ من الحارس رايس مبولحي ليسجل هدف التعادل في الدقيقة (82)، ولم تكد تمضي سوى ثلاث دقائق حتى عاد هارون كمارا ليخطف هدف الانتصار بتسجيل ثالث الأهداف بعد أن تابع تمريرة كوناردو في الشباك.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتحاد يرفض التنازل أمام الاتفاق .. وجماهيره تردد : صدارة بس
سبق

عزز فريق الاتحاد صدارته لجدول ترتيب دوري المحترفين بعدما نجح في قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ضيفه الاتفاق في اللقاء الذي أُقيم اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة، ضمن منافسات الجولة الـ 14 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذا الفوز المثير رفع الاتحاد رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة بينما توقف رصيد الاتفاق عند 16 نقطة بالمركز التاسع.

منحت النيران الصديقة التقدم للاتفاق عند الدقيقة 29 بتسجيل مدافع الاتحاد زياد الصحفي الهدف الأول بالمباراة بالخطأ في مرمى فريقه حينما حاول إعادة الكرة إلى الحارس البرازيلي غروهي الذي كان خارج مرماه، وأضاف المهاجم السويدي روبن كوايسون الهدف الثاني للضيوف عند حلول الدقيقة 41 مستغلاً العرضية المميزة من زميله وليد أزارو ليزيد من غلة فريقه التهديفية لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتفاق بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني تمكن هارون كمار من تقليص النتيجة عندما حول عرضية فهد المولد إلى داخل الشباك في الدقيقة (71) ونجح زياد الصحفي بتعديل النتيجة برأسية جميلة مستغلاً الخروج الخاطئ من الحارس رايس مبولحي ليسجل هدف التعادل في الدقيقة (82)، ولم تكد تمضي سوى ثلاث دقائق حتى عاد هارون كمارا ليخطف هدف الانتصار بتسجيل ثالث الأهداف بعد أن تابع تمريرة كوناردو في الشباك.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
10:04 PM
اخر تعديل
27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
02:37 AM

الاتحاد يرفض التنازل أمام الاتفاق .. وجماهيره تردد : صدارة بس

في شوط المدربين قلب الطاولة واحتفل بذكرى التأسيس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
5
3,633

عزز فريق الاتحاد صدارته لجدول ترتيب دوري المحترفين بعدما نجح في قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ضيفه الاتفاق في اللقاء الذي أُقيم اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة، ضمن منافسات الجولة الـ 14 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذا الفوز المثير رفع الاتحاد رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة بينما توقف رصيد الاتفاق عند 16 نقطة بالمركز التاسع.

منحت النيران الصديقة التقدم للاتفاق عند الدقيقة 29 بتسجيل مدافع الاتحاد زياد الصحفي الهدف الأول بالمباراة بالخطأ في مرمى فريقه حينما حاول إعادة الكرة إلى الحارس البرازيلي غروهي الذي كان خارج مرماه، وأضاف المهاجم السويدي روبن كوايسون الهدف الثاني للضيوف عند حلول الدقيقة 41 مستغلاً العرضية المميزة من زميله وليد أزارو ليزيد من غلة فريقه التهديفية لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتفاق بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني تمكن هارون كمار من تقليص النتيجة عندما حول عرضية فهد المولد إلى داخل الشباك في الدقيقة (71) ونجح زياد الصحفي بتعديل النتيجة برأسية جميلة مستغلاً الخروج الخاطئ من الحارس رايس مبولحي ليسجل هدف التعادل في الدقيقة (82)، ولم تكد تمضي سوى ثلاث دقائق حتى عاد هارون كمارا ليخطف هدف الانتصار بتسجيل ثالث الأهداف بعد أن تابع تمريرة كوناردو في الشباك.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,917
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,001
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,586
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,509

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة