الاتحاد يرفض التنازل أمام الاتفاق .. وجماهيره تردد : صدارة بس

في شوط المدربين قلب الطاولة واحتفل بذكرى التأسيس

عزز فريق الاتحاد صدارته لجدول ترتيب دوري المحترفين بعدما نجح في قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ضيفه الاتفاق في اللقاء الذي أُقيم اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة، ضمن منافسات الجولة الـ 14 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذا الفوز المثير رفع الاتحاد رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة بينما توقف رصيد الاتفاق عند 16 نقطة بالمركز التاسع.

منحت النيران الصديقة التقدم للاتفاق عند الدقيقة 29 بتسجيل مدافع الاتحاد زياد الصحفي الهدف الأول بالمباراة بالخطأ في مرمى فريقه حينما حاول إعادة الكرة إلى الحارس البرازيلي غروهي الذي كان خارج مرماه، وأضاف المهاجم السويدي روبن كوايسون الهدف الثاني للضيوف عند حلول الدقيقة 41 مستغلاً العرضية المميزة من زميله وليد أزارو ليزيد من غلة فريقه التهديفية لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتفاق بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني تمكن هارون كمار من تقليص النتيجة عندما حول عرضية فهد المولد إلى داخل الشباك في الدقيقة (71) ونجح زياد الصحفي بتعديل النتيجة برأسية جميلة مستغلاً الخروج الخاطئ من الحارس رايس مبولحي ليسجل هدف التعادل في الدقيقة (82)، ولم تكد تمضي سوى ثلاث دقائق حتى عاد هارون كمارا ليخطف هدف الانتصار بتسجيل ثالث الأهداف بعد أن تابع تمريرة كوناردو في الشباك.