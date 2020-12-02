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بمرافقة المحافظ.. رئيس هيئة الفروسية يتفقد ميدان الجبيل

تم بناؤه على مستوى عالٍ من التجهيزات والإمكانات

تفقد الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أمس، ميدان فروسية الجبيل.

واطّلع "الفيصل" خلال الجولة على استعدادات الميدان لموسم السباقات 1442هـ، واستمع إلى شرح عن مضمار ميدان الفروسية بالجبيل وما تم إنجازه من مشاريع تطويرية للميدان.

وأشاد مدير ميدان فروسية الجبيل راشد القحطاني، بجهود الهيئة الملكية بالجبيل في إنشاء الميدان الجديد، الذي تم بناؤه على طراز عالٍ من التجهيزات.

ورافق الأمير بندر خلال الجولة، محافظ الجبيل رئيس مجلس إدارة فروسية الجبيل عبدالله العسكر، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي، وأعضاء مجلس إدارة ميدان فروسية الجبيل.

رئيس هيئة الفروسية الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمرافقة المحافظ.. رئيس هيئة الفروسية يتفقد ميدان الجبيل
سبق

تفقد الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أمس، ميدان فروسية الجبيل.

واطّلع "الفيصل" خلال الجولة على استعدادات الميدان لموسم السباقات 1442هـ، واستمع إلى شرح عن مضمار ميدان الفروسية بالجبيل وما تم إنجازه من مشاريع تطويرية للميدان.

وأشاد مدير ميدان فروسية الجبيل راشد القحطاني، بجهود الهيئة الملكية بالجبيل في إنشاء الميدان الجديد، الذي تم بناؤه على طراز عالٍ من التجهيزات.

ورافق الأمير بندر خلال الجولة، محافظ الجبيل رئيس مجلس إدارة فروسية الجبيل عبدالله العسكر، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي، وأعضاء مجلس إدارة ميدان فروسية الجبيل.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
06:17 PM
اخر تعديل
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
07:46 PM

بمرافقة المحافظ.. رئيس هيئة الفروسية يتفقد ميدان الجبيل

تم بناؤه على مستوى عالٍ من التجهيزات والإمكانات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تفقد الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أمس، ميدان فروسية الجبيل.

واطّلع "الفيصل" خلال الجولة على استعدادات الميدان لموسم السباقات 1442هـ، واستمع إلى شرح عن مضمار ميدان الفروسية بالجبيل وما تم إنجازه من مشاريع تطويرية للميدان.

وأشاد مدير ميدان فروسية الجبيل راشد القحطاني، بجهود الهيئة الملكية بالجبيل في إنشاء الميدان الجديد، الذي تم بناؤه على طراز عالٍ من التجهيزات.

ورافق الأمير بندر خلال الجولة، محافظ الجبيل رئيس مجلس إدارة فروسية الجبيل عبدالله العسكر، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي، وأعضاء مجلس إدارة ميدان فروسية الجبيل.

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