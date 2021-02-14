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الشباب: تقدَّمنا بشكوى للجهات المختصة.. بشأن أحداث "سيبا" وإداري النصر

قال نادي الشباب إنه تقدم بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة اليوم الأحد ضد أحد إداريي النصر؛ وذلك للنظر في حادثة المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الكروي الأول "سيبا" إثر الأحداث التي رافقت مباراة الفريق أمام النصر السبت.

وأشار الشباب في بيان صحفي إلى أن الشكوى جاءت بناء على ما تقدم به اللاعب البرازيلي، المتضمنة تعرُّضه إلى إساءة في المباراة التي احتضنها ملعب "مرسول بارك".

ويدعي اللاعب البرازيلي أنه تلقى عبارات عنصرية خلال استبداله في المباراة التي كسبها فريقه برباعية نظيفة من حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم في النصر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب: تقدَّمنا بشكوى للجهات المختصة.. بشأن أحداث "سيبا" وإداري النصر
سبق

قال نادي الشباب إنه تقدم بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة اليوم الأحد ضد أحد إداريي النصر؛ وذلك للنظر في حادثة المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الكروي الأول "سيبا" إثر الأحداث التي رافقت مباراة الفريق أمام النصر السبت.

وأشار الشباب في بيان صحفي إلى أن الشكوى جاءت بناء على ما تقدم به اللاعب البرازيلي، المتضمنة تعرُّضه إلى إساءة في المباراة التي احتضنها ملعب "مرسول بارك".

ويدعي اللاعب البرازيلي أنه تلقى عبارات عنصرية خلال استبداله في المباراة التي كسبها فريقه برباعية نظيفة من حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم في النصر.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
11:19 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
02:12 AM

الشباب: تقدَّمنا بشكوى للجهات المختصة.. بشأن أحداث "سيبا" وإداري النصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال نادي الشباب إنه تقدم بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة اليوم الأحد ضد أحد إداريي النصر؛ وذلك للنظر في حادثة المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الكروي الأول "سيبا" إثر الأحداث التي رافقت مباراة الفريق أمام النصر السبت.

وأشار الشباب في بيان صحفي إلى أن الشكوى جاءت بناء على ما تقدم به اللاعب البرازيلي، المتضمنة تعرُّضه إلى إساءة في المباراة التي احتضنها ملعب "مرسول بارك".

ويدعي اللاعب البرازيلي أنه تلقى عبارات عنصرية خلال استبداله في المباراة التي كسبها فريقه برباعية نظيفة من حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم في النصر.

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