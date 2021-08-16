في افتتاح الجولة الثانية من الدوري.. "الاتحاد" يزلّزل مرمى "الرائد" بثلاثية

استعاد نادي الاتحاد عافيته من جديد في الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الاتحاد في إلحاق الهزيمة بشقيقه الرائد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

أهداف المباراة جاءت عن طريق كل من فهد المولد من ركلة جزاء وأحمد حجازي ورومارينهو.

بتلك النتيجة يحصد الاتحاد أول ثلاث نقاط له في المسابقة فيما يتوقف رصيد الرائد عند النقاط الثلاث التي حصل عليها في مباراة الجولة الأولى.