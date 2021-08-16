النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 569 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 704 خلال الـ24 ساعة الماضية

في افتتاح الجولة الثانية من الدوري.. "الاتحاد" يزلّزل مرمى "الرائد" بثلاثية

استعاد نادي الاتحاد عافيته من جديد في الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الاتحاد في إلحاق الهزيمة بشقيقه الرائد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

أهداف المباراة جاءت عن طريق كل من فهد المولد من ركلة جزاء وأحمد حجازي ورومارينهو.

بتلك النتيجة يحصد الاتحاد أول ثلاث نقاط له في المسابقة فيما يتوقف رصيد الرائد عند النقاط الثلاث التي حصل عليها في مباراة الجولة الأولى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في افتتاح الجولة الثانية من الدوري.. "الاتحاد" يزلّزل مرمى "الرائد" بثلاثية
سبق

استعاد نادي الاتحاد عافيته من جديد في الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الاتحاد في إلحاق الهزيمة بشقيقه الرائد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

أهداف المباراة جاءت عن طريق كل من فهد المولد من ركلة جزاء وأحمد حجازي ورومارينهو.

بتلك النتيجة يحصد الاتحاد أول ثلاث نقاط له في المسابقة فيما يتوقف رصيد الرائد عند النقاط الثلاث التي حصل عليها في مباراة الجولة الأولى.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
11:08 PM

في افتتاح الجولة الثانية من الدوري.. "الاتحاد" يزلّزل مرمى "الرائد" بثلاثية

A A A
محمد السيّد - الرياض
10
4,015

استعاد نادي الاتحاد عافيته من جديد في الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الاتحاد في إلحاق الهزيمة بشقيقه الرائد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

أهداف المباراة جاءت عن طريق كل من فهد المولد من ركلة جزاء وأحمد حجازي ورومارينهو.

بتلك النتيجة يحصد الاتحاد أول ثلاث نقاط له في المسابقة فيما يتوقف رصيد الرائد عند النقاط الثلاث التي حصل عليها في مباراة الجولة الأولى.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,817
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,378
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,647
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,412

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة