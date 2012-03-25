النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غرفة الطائف والصندوق الزراعي ينهيان مشكلة قطاف الورد بـ4 توصيات

خلال اجتماع بينهما على أن يتم شراؤه بالسعر العادل للمزارع

أكد الدكتور سامي العبيدي رئيس الغرفة التجارية بالطائف، أن الغرفة كانت تتابع منذ البداية إشكالية قطاف الورد هذا العام، وتدني سعر قيمة الورد؛ نظرًا لعدد من العوامل التي أدت لذلك؛ منها جائحة كورونا التي حدّت من بيع منتج العام الماضي، وكذلك عزوف بعض المصانع عن الشراء.

جاء ذلك من خلال اجتماع عُقد بينه وبين مدير عام صندوق التنمية الزراعي بمنطقة مكة عامر الزهراني، اليوم الأربعاء، والذي خلُصَ إلى عدد من التوصيات والحلول لإنهاء إشكالية موسم قطاف الورد.

وأشار "العبيدي" إلى أن اجتماعهم مع مدير صندوق التنمية الزراعي - (بحضور رئيس الجمعية التعاونية للورد الطائفي محمد القرشي، ومشرف مركز صندوق التنمية الزراعي مشعل الوقداني) - خلص إلى عدد من التوصيات والحلول؛ أبرزها أن يقوم الصندوق الزراعي بتقديم قرض لجمعية الورد الطائفي، على أن يتم شراء الورد بالسعر العادل للمزارع.

وكذلك تقوم الجمعية بتقديم ضمانات مطلوبة للصندوق، ويعمل الصندوق على سرعة إنهاء إجراءات التمويل، وتلتزم الجمعية بالوصول للمزارع لدعم وشراء المنتج.

وأكد الدكتور "العبيدي" أن ‫غرفة الطائف‬ (بالشراكة مع الجهات المعنية) لن تألو جهدًا في دعم منتج ‫الورد الطائفي‬؛ لما يمثله من قيمة اقتصادية هامة للمحافظة والهوية الرسمية كذلك لمدينتنا ‫الطائف‬.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غرفة الطائف والصندوق الزراعي ينهيان مشكلة قطاف الورد بـ4 توصيات
سبق

أكد الدكتور سامي العبيدي رئيس الغرفة التجارية بالطائف، أن الغرفة كانت تتابع منذ البداية إشكالية قطاف الورد هذا العام، وتدني سعر قيمة الورد؛ نظرًا لعدد من العوامل التي أدت لذلك؛ منها جائحة كورونا التي حدّت من بيع منتج العام الماضي، وكذلك عزوف بعض المصانع عن الشراء.

جاء ذلك من خلال اجتماع عُقد بينه وبين مدير عام صندوق التنمية الزراعي بمنطقة مكة عامر الزهراني، اليوم الأربعاء، والذي خلُصَ إلى عدد من التوصيات والحلول لإنهاء إشكالية موسم قطاف الورد.

وأشار "العبيدي" إلى أن اجتماعهم مع مدير صندوق التنمية الزراعي - (بحضور رئيس الجمعية التعاونية للورد الطائفي محمد القرشي، ومشرف مركز صندوق التنمية الزراعي مشعل الوقداني) - خلص إلى عدد من التوصيات والحلول؛ أبرزها أن يقوم الصندوق الزراعي بتقديم قرض لجمعية الورد الطائفي، على أن يتم شراء الورد بالسعر العادل للمزارع.

وكذلك تقوم الجمعية بتقديم ضمانات مطلوبة للصندوق، ويعمل الصندوق على سرعة إنهاء إجراءات التمويل، وتلتزم الجمعية بالوصول للمزارع لدعم وشراء المنتج.

وأكد الدكتور "العبيدي" أن ‫غرفة الطائف‬ (بالشراكة مع الجهات المعنية) لن تألو جهدًا في دعم منتج ‫الورد الطائفي‬؛ لما يمثله من قيمة اقتصادية هامة للمحافظة والهوية الرسمية كذلك لمدينتنا ‫الطائف‬.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
09:19 PM

غرفة الطائف والصندوق الزراعي ينهيان مشكلة قطاف الورد بـ4 توصيات

خلال اجتماع بينهما على أن يتم شراؤه بالسعر العادل للمزارع

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
680

أكد الدكتور سامي العبيدي رئيس الغرفة التجارية بالطائف، أن الغرفة كانت تتابع منذ البداية إشكالية قطاف الورد هذا العام، وتدني سعر قيمة الورد؛ نظرًا لعدد من العوامل التي أدت لذلك؛ منها جائحة كورونا التي حدّت من بيع منتج العام الماضي، وكذلك عزوف بعض المصانع عن الشراء.

جاء ذلك من خلال اجتماع عُقد بينه وبين مدير عام صندوق التنمية الزراعي بمنطقة مكة عامر الزهراني، اليوم الأربعاء، والذي خلُصَ إلى عدد من التوصيات والحلول لإنهاء إشكالية موسم قطاف الورد.

وأشار "العبيدي" إلى أن اجتماعهم مع مدير صندوق التنمية الزراعي - (بحضور رئيس الجمعية التعاونية للورد الطائفي محمد القرشي، ومشرف مركز صندوق التنمية الزراعي مشعل الوقداني) - خلص إلى عدد من التوصيات والحلول؛ أبرزها أن يقوم الصندوق الزراعي بتقديم قرض لجمعية الورد الطائفي، على أن يتم شراء الورد بالسعر العادل للمزارع.

وكذلك تقوم الجمعية بتقديم ضمانات مطلوبة للصندوق، ويعمل الصندوق على سرعة إنهاء إجراءات التمويل، وتلتزم الجمعية بالوصول للمزارع لدعم وشراء المنتج.

وأكد الدكتور "العبيدي" أن ‫غرفة الطائف‬ (بالشراكة مع الجهات المعنية) لن تألو جهدًا في دعم منتج ‫الورد الطائفي‬؛ لما يمثله من قيمة اقتصادية هامة للمحافظة والهوية الرسمية كذلك لمدينتنا ‫الطائف‬.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,470
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,544
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,513
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,772

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة