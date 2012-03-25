أكد الدكتور سامي العبيدي رئيس الغرفة التجارية بالطائف، أن الغرفة كانت تتابع منذ البداية إشكالية قطاف الورد هذا العام، وتدني سعر قيمة الورد؛ نظرًا لعدد من العوامل التي أدت لذلك؛ منها جائحة كورونا التي حدّت من بيع منتج العام الماضي، وكذلك عزوف بعض المصانع عن الشراء. جاء ذلك من خلال اجتماع عُقد بينه وبين مدير عام صندوق التنمية الزراعي بمنطقة مكة عامر الزهراني، اليوم الأربعاء، والذي خلُصَ إلى عدد من التوصيات والحلول لإنهاء إشكالية موسم قطاف الورد. وأشار "العبيدي" إلى أن اجتماعهم مع مدير صندوق التنمية الزراعي - (بحضور رئيس الجمعية التعاونية للورد الطائفي محمد القرشي، ومشرف مركز صندوق التنمية الزراعي مشعل الوقداني) - خلص إلى عدد من التوصيات والحلول؛ أبرزها أن يقوم الصندوق الزراعي بتقديم قرض لجمعية الورد الطائفي، على أن يتم شراء الورد بالسعر العادل للمزارع. وكذلك تقوم الجمعية بتقديم ضمانات مطلوبة للصندوق، ويعمل الصندوق على سرعة إنهاء إجراءات التمويل، وتلتزم الجمعية بالوصول للمزارع لدعم وشراء المنتج. وأكد الدكتور "العبيدي" أن ‫غرفة الطائف‬ (بالشراكة مع الجهات المعنية) لن تألو جهدًا في دعم منتج ‫الورد الطائفي‬؛ لما يمثله من قيمة اقتصادية هامة للمحافظة والهوية الرسمية كذلك لمدينتنا ‫الطائف‬.

غرفة الطائف والصندوق الزراعي ينهيان مشكلة قطاف الورد بـ4 توصيات فهد العتيبي سبق 2021-03-24 أكد الدكتور سامي العبيدي رئيس الغرفة التجارية بالطائف، أن الغرفة كانت تتابع منذ البداية إشكالية قطاف الورد هذا العام، وتدني سعر قيمة الورد؛ نظرًا لعدد من العوامل التي أدت لذلك؛ منها جائحة كورونا التي حدّت من بيع منتج العام الماضي، وكذلك عزوف بعض المصانع عن الشراء.



جاء ذلك من خلال اجتماع عُقد بينه وبين مدير عام صندوق التنمية الزراعي بمنطقة مكة عامر الزهراني، اليوم الأربعاء، والذي خلُصَ إلى عدد من التوصيات والحلول لإنهاء إشكالية موسم قطاف الورد.



وأشار "العبيدي" إلى أن اجتماعهم مع مدير صندوق التنمية الزراعي - (بحضور رئيس الجمعية التعاونية للورد الطائفي محمد القرشي، ومشرف مركز صندوق التنمية الزراعي مشعل الوقداني) - خلص إلى عدد من التوصيات والحلول؛ أبرزها أن يقوم الصندوق الزراعي بتقديم قرض لجمعية الورد الطائفي، على أن يتم شراء الورد بالسعر العادل للمزارع.



وكذلك تقوم الجمعية بتقديم ضمانات مطلوبة للصندوق، ويعمل الصندوق على سرعة إنهاء إجراءات التمويل، وتلتزم الجمعية بالوصول للمزارع لدعم وشراء المنتج.



وأكد الدكتور "العبيدي" أن ‫غرفة الطائف‬ (بالشراكة مع الجهات المعنية) لن تألو جهدًا في دعم منتج ‫الورد الطائفي‬؛ لما يمثله من قيمة اقتصادية هامة للمحافظة والهوية الرسمية كذلك لمدينتنا ‫الطائف‬.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442 09:19 PM

غرفة الطائف والصندوق الزراعي ينهيان مشكلة قطاف الورد بـ4 توصيات خلال اجتماع بينهما على أن يتم شراؤه بالسعر العادل للمزارع





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أكد الدكتور سامي العبيدي رئيس الغرفة التجارية بالطائف، أن الغرفة كانت تتابع منذ البداية إشكالية قطاف الورد هذا العام، وتدني سعر قيمة الورد؛ نظرًا لعدد من العوامل التي أدت لذلك؛ منها جائحة كورونا التي حدّت من بيع منتج العام الماضي، وكذلك عزوف بعض المصانع عن الشراء.



جاء ذلك من خلال اجتماع عُقد بينه وبين مدير عام صندوق التنمية الزراعي بمنطقة مكة عامر الزهراني، اليوم الأربعاء، والذي خلُصَ إلى عدد من التوصيات والحلول لإنهاء إشكالية موسم قطاف الورد.



وأشار "العبيدي" إلى أن اجتماعهم مع مدير صندوق التنمية الزراعي - (بحضور رئيس الجمعية التعاونية للورد الطائفي محمد القرشي، ومشرف مركز صندوق التنمية الزراعي مشعل الوقداني) - خلص إلى عدد من التوصيات والحلول؛ أبرزها أن يقوم الصندوق الزراعي بتقديم قرض لجمعية الورد الطائفي، على أن يتم شراء الورد بالسعر العادل للمزارع.



وكذلك تقوم الجمعية بتقديم ضمانات مطلوبة للصندوق، ويعمل الصندوق على سرعة إنهاء إجراءات التمويل، وتلتزم الجمعية بالوصول للمزارع لدعم وشراء المنتج.



وأكد الدكتور "العبيدي" أن ‫غرفة الطائف‬ (بالشراكة مع الجهات المعنية) لن تألو جهدًا في دعم منتج ‫الورد الطائفي‬؛ لما يمثله من قيمة اقتصادية هامة للمحافظة والهوية الرسمية كذلك لمدينتنا ‫الطائف‬.