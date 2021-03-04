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إغلاق محلين وضبط 55 بدلة عسكرية و200 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات في المزاحمية

خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض

قامت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض بجولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة المزاحمية، وتم خلالها ضبط 55 بدلة عسكرية، و(200) قطعة من الرتب والأنواط والشعارات والأقمشة العسكرية المخالفة، وإقفال محلين تعمل دون ترخيص، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتشديدهما على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

شارك في الحملة عدد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، ومكتب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرياض.

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إغلاق محلين وضبط 55 بدلة عسكرية و200 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات في المزاحمية
سبق

قامت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض بجولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة المزاحمية، وتم خلالها ضبط 55 بدلة عسكرية، و(200) قطعة من الرتب والأنواط والشعارات والأقمشة العسكرية المخالفة، وإقفال محلين تعمل دون ترخيص، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتشديدهما على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

شارك في الحملة عدد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، ومكتب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرياض.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
07:09 PM
اخر تعديل
04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
08:22 PM

إغلاق محلين وضبط 55 بدلة عسكرية و200 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات في المزاحمية

خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قامت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض بجولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة المزاحمية، وتم خلالها ضبط 55 بدلة عسكرية، و(200) قطعة من الرتب والأنواط والشعارات والأقمشة العسكرية المخالفة، وإقفال محلين تعمل دون ترخيص، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتشديدهما على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

شارك في الحملة عدد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، ومكتب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرياض.

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