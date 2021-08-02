"صحة المدينة" تنفذ 464 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
شملت 64 زيارة للمستشفيات.. و172 زيارة للمجمعات الطبية
نفّذت صحة المدينة المنورة، "464" جولة تفتيشية خلال الفترة من 25- 29 يوليو الماضي؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
وشملت هذه الجولات 64 زيارة للمستشفيات، و172 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 206 زيارات للصيدليات، و22 زيارة للمراكز الحكومية.
"صحة المدينة" تنفذ 464 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-02
نفّذت صحة المدينة المنورة، "464" جولة تفتيشية خلال الفترة من 25- 29 يوليو الماضي؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
وشملت هذه الجولات 64 زيارة للمستشفيات، و172 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 206 زيارات للصيدليات، و22 زيارة للمراكز الحكومية.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
12:39 PM
"صحة المدينة" تنفذ 464 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
شملت 64 زيارة للمستشفيات.. و172 زيارة للمجمعات الطبية
نفّذت صحة المدينة المنورة، "464" جولة تفتيشية خلال الفترة من 25- 29 يوليو الماضي؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
وشملت هذه الجولات 64 زيارة للمستشفيات، و172 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 206 زيارات للصيدليات، و22 زيارة للمراكز الحكومية.