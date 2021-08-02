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"صحة المدينة" تنفذ 464 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

شملت 64 زيارة للمستشفيات.. و172 زيارة للمجمعات الطبية

نفّذت صحة المدينة المنورة، "464" جولة تفتيشية خلال الفترة من 25- 29 يوليو الماضي؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وشملت هذه الجولات 64 زيارة للمستشفيات، و172 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 206 زيارات للصيدليات، و22 زيارة للمراكز الحكومية.

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"صحة المدينة" تنفذ 464 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت صحة المدينة المنورة، "464" جولة تفتيشية خلال الفترة من 25- 29 يوليو الماضي؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وشملت هذه الجولات 64 زيارة للمستشفيات، و172 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 206 زيارات للصيدليات، و22 زيارة للمراكز الحكومية.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
12:39 PM

"صحة المدينة" تنفذ 464 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

شملت 64 زيارة للمستشفيات.. و172 زيارة للمجمعات الطبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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نفّذت صحة المدينة المنورة، "464" جولة تفتيشية خلال الفترة من 25- 29 يوليو الماضي؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وشملت هذه الجولات 64 زيارة للمستشفيات، و172 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 206 زيارات للصيدليات، و22 زيارة للمراكز الحكومية.

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201,250 سيارة ..

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