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"أبشر": لا يمكن للمستفيد استخدام رقم الجوال المسجَّل مسبقًا في حساب شخص آخر

أكدت ضرورة الحرص على عدم تكراره تجنبًا لإلغائه

أكد حساب أبشر "منصة الخدمات الإلكترونية الشاملة" أنه لا يمكن للمستفيد استخدام رقم الجوال المسجَّل مسبقًا في حساب شخص آخر في خدمة أبشر.

وقالت منصة الخدمات الإلكترونية الشاملة "أبشر" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": تجنبًا لتعطل حسابك، لا تستخدم رقم جوالك المسجل مسبقًا بمنصة أبشر للتسجيل في حساب شخص آخر. مؤكدة أنه يجب الحرص على عدم تكرار رقم الجوال لحساب شخص آخر تجنبًا لإلغائه.

وأضافت المنصة: يمكن تفعيل حسابك بمنصة أبشر من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، أو حسابك في أحد البنوك المعتمدة، أو عبر موظفي التفعيل.

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"أبشر": لا يمكن للمستفيد استخدام رقم الجوال المسجَّل مسبقًا في حساب شخص آخر
سبق

أكد حساب أبشر "منصة الخدمات الإلكترونية الشاملة" أنه لا يمكن للمستفيد استخدام رقم الجوال المسجَّل مسبقًا في حساب شخص آخر في خدمة أبشر.

وقالت منصة الخدمات الإلكترونية الشاملة "أبشر" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": تجنبًا لتعطل حسابك، لا تستخدم رقم جوالك المسجل مسبقًا بمنصة أبشر للتسجيل في حساب شخص آخر. مؤكدة أنه يجب الحرص على عدم تكرار رقم الجوال لحساب شخص آخر تجنبًا لإلغائه.

وأضافت المنصة: يمكن تفعيل حسابك بمنصة أبشر من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، أو حسابك في أحد البنوك المعتمدة، أو عبر موظفي التفعيل.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
10:42 PM

"أبشر": لا يمكن للمستفيد استخدام رقم الجوال المسجَّل مسبقًا في حساب شخص آخر

أكدت ضرورة الحرص على عدم تكراره تجنبًا لإلغائه

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
5
8,186

أكد حساب أبشر "منصة الخدمات الإلكترونية الشاملة" أنه لا يمكن للمستفيد استخدام رقم الجوال المسجَّل مسبقًا في حساب شخص آخر في خدمة أبشر.

وقالت منصة الخدمات الإلكترونية الشاملة "أبشر" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": تجنبًا لتعطل حسابك، لا تستخدم رقم جوالك المسجل مسبقًا بمنصة أبشر للتسجيل في حساب شخص آخر. مؤكدة أنه يجب الحرص على عدم تكرار رقم الجوال لحساب شخص آخر تجنبًا لإلغائه.

وأضافت المنصة: يمكن تفعيل حسابك بمنصة أبشر من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، أو حسابك في أحد البنوك المعتمدة، أو عبر موظفي التفعيل.

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