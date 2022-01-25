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21 ألف جولة رقابية تضبط 5 مخالفات للإجراءات الاحترازية في الطائف

نفّدتها الفِرَق الرقابية في الأمانة على الأنشطة التجارية والغذائية والأسواق

نفّذت أمانة الطائف، أكثر من 21 ألف جولة رقابية، لمتابعة التزام الأنشطة التجارية والغذائية والأسواق والمجمعات التجارية بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبيّنت الأمانة، أن خطط الرقابة البلدية، ساهمت في استمرار امتثال المرافق التجارية بالتدابير والحد من مخالفات الإجراءات.. وتابعت الفِرَق الرقابية اعتماد إبراز تطبيق "توكلنا" شرطًا للدخول، وتحقيق التباعد الجسدي بالملصقات الأرضية، ولبس الكمامة للعاملين والزوار، بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل بيئة التحضير، كما نفّذت الفِرَق الميدانية جولات رقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهود الرقابة على المحلات التجارية، وجرى ضبط 5 تجاوزات للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكدت أن برامج الجولات تابعت تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تأتي بالتزامن مع جولات البرنامج الرقابي اليومي، الهادف إلى تعزيز الامتثال، وتحقيق سلامة الغذاء، والالتزام باللوائح والاشتراطات البلدية المطلوبة.

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21 ألف جولة رقابية تضبط 5 مخالفات للإجراءات الاحترازية في الطائف
سبق

نفّذت أمانة الطائف، أكثر من 21 ألف جولة رقابية، لمتابعة التزام الأنشطة التجارية والغذائية والأسواق والمجمعات التجارية بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبيّنت الأمانة، أن خطط الرقابة البلدية، ساهمت في استمرار امتثال المرافق التجارية بالتدابير والحد من مخالفات الإجراءات.. وتابعت الفِرَق الرقابية اعتماد إبراز تطبيق "توكلنا" شرطًا للدخول، وتحقيق التباعد الجسدي بالملصقات الأرضية، ولبس الكمامة للعاملين والزوار، بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل بيئة التحضير، كما نفّذت الفِرَق الميدانية جولات رقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهود الرقابة على المحلات التجارية، وجرى ضبط 5 تجاوزات للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكدت أن برامج الجولات تابعت تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تأتي بالتزامن مع جولات البرنامج الرقابي اليومي، الهادف إلى تعزيز الامتثال، وتحقيق سلامة الغذاء، والالتزام باللوائح والاشتراطات البلدية المطلوبة.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
10:34 AM

21 ألف جولة رقابية تضبط 5 مخالفات للإجراءات الاحترازية في الطائف

نفّدتها الفِرَق الرقابية في الأمانة على الأنشطة التجارية والغذائية والأسواق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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نفّذت أمانة الطائف، أكثر من 21 ألف جولة رقابية، لمتابعة التزام الأنشطة التجارية والغذائية والأسواق والمجمعات التجارية بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبيّنت الأمانة، أن خطط الرقابة البلدية، ساهمت في استمرار امتثال المرافق التجارية بالتدابير والحد من مخالفات الإجراءات.. وتابعت الفِرَق الرقابية اعتماد إبراز تطبيق "توكلنا" شرطًا للدخول، وتحقيق التباعد الجسدي بالملصقات الأرضية، ولبس الكمامة للعاملين والزوار، بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل بيئة التحضير، كما نفّذت الفِرَق الميدانية جولات رقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهود الرقابة على المحلات التجارية، وجرى ضبط 5 تجاوزات للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكدت أن برامج الجولات تابعت تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تأتي بالتزامن مع جولات البرنامج الرقابي اليومي، الهادف إلى تعزيز الامتثال، وتحقيق سلامة الغذاء، والالتزام باللوائح والاشتراطات البلدية المطلوبة.

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