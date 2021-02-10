النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 369 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 306 خلال الـ24 ساعة الماضية

جازان.. 2046 جولة رقابية على الجوامع والمساجد لتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

"مدخلي": يتم الإغلاق حال وجود حالات مصابة بالفيروس

أكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي؛ على أنه لا تهاون في مخالفة التدابير التي وضعتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه سيتم إغلاق المساجد أو الجوامع إن وجدت بها حالات مصابة بالفيروس.

ونفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان خلال هذا الأسبوع، 2046 جولة رقابية على جوامع ومساجد المنطقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية.

وأوضح "مدخلي" أن هذه الجولات تأتي لمتابعة مدى التزام المصلين ومنسوبي المساجد بالتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية التي وضعتها الوزارة لحماية الصحة العامة، مبينًا أنه لا تهاون في مخالفة هذه التدابير.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد دعت المصلين في عموم مساجد وجوامع المملكة في حال وجود أي ملاحظة حيال التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد، إلى إبلاغ إدارة خدمات المستفيدين على رقم الاتصال الموحد "1933"، مؤكدة على أهمية التعاون الدور الذي يضطلع به الجميع تجاه بيوت الله وحماية مرتاديها من خطر فيروس كورونا.

وشدّدت الوزارة على أن التعليمات واضحة وصارمة بشأن المخالفات التي تخص البروتوكولات الصحية؛ حيث يقوم فريق مختص بمتابعة كل الملاحظات والشكاوى عبر فروع الوزارة بالمناطق واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وفق المتبع، كما جددت التأكيد على أن الأخذ بالبروتوكولات الصحية عند الذهاب للمساجد ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد، بالإضافة إلى تقيد منسوبي المساجد بوقت الصلوات وفتح المساجد؛ واجب شرعي ووطني.

وأكدت الوزارة على دور المواطن في دعم أعمالها بالتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة أو تقصير بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية؛ إدراكًا منها لأهمية دور المواطن المشترك مع الوزارة، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار هذا الفيروس، وبث الثقافة الصحية اللازمة عن هذا المرض وكيفية الوقاية منه بما يضمن بمشيئة الله سلامة الجميع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جازان.. 2046 جولة رقابية على الجوامع والمساجد لتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا
سبق

أكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي؛ على أنه لا تهاون في مخالفة التدابير التي وضعتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه سيتم إغلاق المساجد أو الجوامع إن وجدت بها حالات مصابة بالفيروس.

ونفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان خلال هذا الأسبوع، 2046 جولة رقابية على جوامع ومساجد المنطقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية.

وأوضح "مدخلي" أن هذه الجولات تأتي لمتابعة مدى التزام المصلين ومنسوبي المساجد بالتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية التي وضعتها الوزارة لحماية الصحة العامة، مبينًا أنه لا تهاون في مخالفة هذه التدابير.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد دعت المصلين في عموم مساجد وجوامع المملكة في حال وجود أي ملاحظة حيال التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد، إلى إبلاغ إدارة خدمات المستفيدين على رقم الاتصال الموحد "1933"، مؤكدة على أهمية التعاون الدور الذي يضطلع به الجميع تجاه بيوت الله وحماية مرتاديها من خطر فيروس كورونا.

وشدّدت الوزارة على أن التعليمات واضحة وصارمة بشأن المخالفات التي تخص البروتوكولات الصحية؛ حيث يقوم فريق مختص بمتابعة كل الملاحظات والشكاوى عبر فروع الوزارة بالمناطق واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وفق المتبع، كما جددت التأكيد على أن الأخذ بالبروتوكولات الصحية عند الذهاب للمساجد ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد، بالإضافة إلى تقيد منسوبي المساجد بوقت الصلوات وفتح المساجد؛ واجب شرعي ووطني.

وأكدت الوزارة على دور المواطن في دعم أعمالها بالتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة أو تقصير بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية؛ إدراكًا منها لأهمية دور المواطن المشترك مع الوزارة، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار هذا الفيروس، وبث الثقافة الصحية اللازمة عن هذا المرض وكيفية الوقاية منه بما يضمن بمشيئة الله سلامة الجميع.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
04:12 PM

جازان.. 2046 جولة رقابية على الجوامع والمساجد لتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

"مدخلي": يتم الإغلاق حال وجود حالات مصابة بالفيروس

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
0
488

أكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي؛ على أنه لا تهاون في مخالفة التدابير التي وضعتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه سيتم إغلاق المساجد أو الجوامع إن وجدت بها حالات مصابة بالفيروس.

ونفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان خلال هذا الأسبوع، 2046 جولة رقابية على جوامع ومساجد المنطقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية.

وأوضح "مدخلي" أن هذه الجولات تأتي لمتابعة مدى التزام المصلين ومنسوبي المساجد بالتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية التي وضعتها الوزارة لحماية الصحة العامة، مبينًا أنه لا تهاون في مخالفة هذه التدابير.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد دعت المصلين في عموم مساجد وجوامع المملكة في حال وجود أي ملاحظة حيال التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد، إلى إبلاغ إدارة خدمات المستفيدين على رقم الاتصال الموحد "1933"، مؤكدة على أهمية التعاون الدور الذي يضطلع به الجميع تجاه بيوت الله وحماية مرتاديها من خطر فيروس كورونا.

وشدّدت الوزارة على أن التعليمات واضحة وصارمة بشأن المخالفات التي تخص البروتوكولات الصحية؛ حيث يقوم فريق مختص بمتابعة كل الملاحظات والشكاوى عبر فروع الوزارة بالمناطق واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وفق المتبع، كما جددت التأكيد على أن الأخذ بالبروتوكولات الصحية عند الذهاب للمساجد ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد، بالإضافة إلى تقيد منسوبي المساجد بوقت الصلوات وفتح المساجد؛ واجب شرعي ووطني.

وأكدت الوزارة على دور المواطن في دعم أعمالها بالتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة أو تقصير بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية؛ إدراكًا منها لأهمية دور المواطن المشترك مع الوزارة، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار هذا الفيروس، وبث الثقافة الصحية اللازمة عن هذا المرض وكيفية الوقاية منه بما يضمن بمشيئة الله سلامة الجميع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,995
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,441
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,648
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,384

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة