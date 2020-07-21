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عن بُعد .. 7200 طالب وطالبة بجامعة نجران يختتمون اختبارات الفصل الصيفي

درسوا في 647 شعبة بمختلف الكليات.. وسط استعدادات وخدمات إلكترونية عالية

اختتم أكثر من 7200 طالب وطالبة بجامعة نجران اليوم، الاختبارات النهائية عن بُعد للفصل الصيفي للعام الدراسي الجامعي 1441 هـ، وسط استعدادات كبيرة قدمتها الجامعة من خلال توفير خدمات إلكترونية عالية، أسهمت في تحقيق أدائها بكل يسر وسهولة.

وأكد وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن الجامعة اتخذت جميع السبل والإجراءات، ورفعت جاهزية منظومتها الإلكترونية عن بُعد، مما أسهم في أداء الاختبارات دون أي معوقات وفق الخطط المرسومة وعلى الوجه المطلوب.

جامعة نجران الفصل الصيفي

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عن بُعد .. 7200 طالب وطالبة بجامعة نجران يختتمون اختبارات الفصل الصيفي
سبق

اختتم أكثر من 7200 طالب وطالبة بجامعة نجران اليوم، الاختبارات النهائية عن بُعد للفصل الصيفي للعام الدراسي الجامعي 1441 هـ، وسط استعدادات كبيرة قدمتها الجامعة من خلال توفير خدمات إلكترونية عالية، أسهمت في تحقيق أدائها بكل يسر وسهولة.

وأكد وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن الجامعة اتخذت جميع السبل والإجراءات، ورفعت جاهزية منظومتها الإلكترونية عن بُعد، مما أسهم في أداء الاختبارات دون أي معوقات وفق الخطط المرسومة وعلى الوجه المطلوب.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
01:32 PM

عن بُعد .. 7200 طالب وطالبة بجامعة نجران يختتمون اختبارات الفصل الصيفي

درسوا في 647 شعبة بمختلف الكليات.. وسط استعدادات وخدمات إلكترونية عالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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اختتم أكثر من 7200 طالب وطالبة بجامعة نجران اليوم، الاختبارات النهائية عن بُعد للفصل الصيفي للعام الدراسي الجامعي 1441 هـ، وسط استعدادات كبيرة قدمتها الجامعة من خلال توفير خدمات إلكترونية عالية، أسهمت في تحقيق أدائها بكل يسر وسهولة.

وأكد وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن الجامعة اتخذت جميع السبل والإجراءات، ورفعت جاهزية منظومتها الإلكترونية عن بُعد، مما أسهم في أداء الاختبارات دون أي معوقات وفق الخطط المرسومة وعلى الوجه المطلوب.

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