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انطلاق بطولة رماية الأطباق بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض

تقام في الفترة من 22 – 26 نوفمبر الجاري ويديرها 4 حكام

انطلقت اليوم الأحد بطولة المملكة لرماية الأطباق (سكيت) ، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للرماية خلال الفترة من 22 وحتى 26 نوفمبر الجاري، على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض (مقر الاتحاد) .

وفي التفاصيل، تأتي البطـولة ضمن روزنامة نشـاط الاتحاد للربع الرابع من الموسم الرياضي 2020 وتنظم وفق الإجراءات والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الرياضة والجهات ذات الاختصاص وبإشراف مباشر من المدير التنفيذي للإتحاد أحمد منصور الشهراني ورئيس لجنة الحكام محمد مغرم العسيري ، ويدير البطولة تحكيمياً 4 حكام وهم فرج سعيد الثقفي ومسفر عبدالله العلياني وعبدالعزيز علي ال قحيصان وعبدالعزيز يونس الهوساوي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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انطلاق بطولة رماية الأطباق بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض
سبق

انطلقت اليوم الأحد بطولة المملكة لرماية الأطباق (سكيت) ، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للرماية خلال الفترة من 22 وحتى 26 نوفمبر الجاري، على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض (مقر الاتحاد) .

وفي التفاصيل، تأتي البطـولة ضمن روزنامة نشـاط الاتحاد للربع الرابع من الموسم الرياضي 2020 وتنظم وفق الإجراءات والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الرياضة والجهات ذات الاختصاص وبإشراف مباشر من المدير التنفيذي للإتحاد أحمد منصور الشهراني ورئيس لجنة الحكام محمد مغرم العسيري ، ويدير البطولة تحكيمياً 4 حكام وهم فرج سعيد الثقفي ومسفر عبدالله العلياني وعبدالعزيز علي ال قحيصان وعبدالعزيز يونس الهوساوي.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
09:57 PM

انطلاق بطولة رماية الأطباق بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض

تقام في الفترة من 22 – 26 نوفمبر الجاري ويديرها 4 حكام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت اليوم الأحد بطولة المملكة لرماية الأطباق (سكيت) ، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للرماية خلال الفترة من 22 وحتى 26 نوفمبر الجاري، على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض (مقر الاتحاد) .

وفي التفاصيل، تأتي البطـولة ضمن روزنامة نشـاط الاتحاد للربع الرابع من الموسم الرياضي 2020 وتنظم وفق الإجراءات والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الرياضة والجهات ذات الاختصاص وبإشراف مباشر من المدير التنفيذي للإتحاد أحمد منصور الشهراني ورئيس لجنة الحكام محمد مغرم العسيري ، ويدير البطولة تحكيمياً 4 حكام وهم فرج سعيد الثقفي ومسفر عبدالله العلياني وعبدالعزيز علي ال قحيصان وعبدالعزيز يونس الهوساوي.

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