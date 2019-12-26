"مدني تبوك" يتفاعل مع تنبيهات الأرصاد داعيًا للحيطة والحذر

أشار إلى أهمية اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميعَ إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة حالة الأتربة والغبار التي تشهدها المنطقة، واتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تَضَمّن نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك، ومحافظات البدع، وضباء، وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ٤ مساءً.