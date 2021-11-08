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"الحصيني": هذه الأيام يكون فيها أبكر وقت لدخول ‎صلاة الظهر خلال العام

الشمس ما زالت تتجه ناحية الجنوب بما يعني زيادة حصة الليل على حساب النهار

‏أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني أن هذه الأيام يكون فيها أبكر وقت لدخول ‎صلاة الظهر خلال العام.

وأشار إلى أن الشمس ما زالت تتجه ناحية الجنوب في طريقها إلى مدار الجدي؛ وهو ما يعني زيادة في حصة الليل على حساب النهار.

وأوضح "الحصيني" أن زيادة حصة الليل سبب من أسباب انخفاض درجة الحرارة بسبب قِصَر مكث الشمس نتيجة لقِصَر النهار. مضيفًا بأنه كلما طال مكث الشمس فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة.

يُشار إلى أن أذان الظهر في أغلب مناطق السعودية هذه الأيام يُرفع قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

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"الحصيني": هذه الأيام يكون فيها أبكر وقت لدخول ‎صلاة الظهر خلال العام
سبق

‏أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني أن هذه الأيام يكون فيها أبكر وقت لدخول ‎صلاة الظهر خلال العام.

وأشار إلى أن الشمس ما زالت تتجه ناحية الجنوب في طريقها إلى مدار الجدي؛ وهو ما يعني زيادة في حصة الليل على حساب النهار.

وأوضح "الحصيني" أن زيادة حصة الليل سبب من أسباب انخفاض درجة الحرارة بسبب قِصَر مكث الشمس نتيجة لقِصَر النهار. مضيفًا بأنه كلما طال مكث الشمس فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة.

يُشار إلى أن أذان الظهر في أغلب مناطق السعودية هذه الأيام يُرفع قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
12:22 AM

"الحصيني": هذه الأيام يكون فيها أبكر وقت لدخول ‎صلاة الظهر خلال العام

الشمس ما زالت تتجه ناحية الجنوب بما يعني زيادة حصة الليل على حساب النهار

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منصور الشلاقي - الرياض
0
1,459

‏أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني أن هذه الأيام يكون فيها أبكر وقت لدخول ‎صلاة الظهر خلال العام.

وأشار إلى أن الشمس ما زالت تتجه ناحية الجنوب في طريقها إلى مدار الجدي؛ وهو ما يعني زيادة في حصة الليل على حساب النهار.

وأوضح "الحصيني" أن زيادة حصة الليل سبب من أسباب انخفاض درجة الحرارة بسبب قِصَر مكث الشمس نتيجة لقِصَر النهار. مضيفًا بأنه كلما طال مكث الشمس فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة.

يُشار إلى أن أذان الظهر في أغلب مناطق السعودية هذه الأيام يُرفع قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

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