"التجارة" تستدعي 94 سيارة مرسيدس 2019

بسبب احتمالية عدم تثبيت خراطيم تصريف مكيف الهواء

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 94 مركبة مرسيدس "GLE 450" 2019.

وجاء الاستدعاء بسبب احتمالية عدم تثبيت خراطيم تصريف مكيف الهواء بالشكل الصحيح، قد يؤدي إلى تسرب الماء داخل المركبة مما قد يتسبب في حدوث أعطال كهربائية وخطر نشوب حريق.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.