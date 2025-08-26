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"التجارة" تستدعي 94 سيارة مرسيدس 2019

بسبب احتمالية عدم تثبيت خراطيم تصريف مكيف الهواء

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 94 مركبة مرسيدس "GLE 450" 2019.

وجاء الاستدعاء بسبب احتمالية عدم تثبيت خراطيم تصريف مكيف الهواء بالشكل الصحيح، قد يؤدي إلى تسرب الماء داخل المركبة مما قد يتسبب في حدوث أعطال كهربائية وخطر نشوب حريق.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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"التجارة" تستدعي 94 سيارة مرسيدس 2019
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 94 مركبة مرسيدس "GLE 450" 2019.

وجاء الاستدعاء بسبب احتمالية عدم تثبيت خراطيم تصريف مكيف الهواء بالشكل الصحيح، قد يؤدي إلى تسرب الماء داخل المركبة مما قد يتسبب في حدوث أعطال كهربائية وخطر نشوب حريق.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
02:50 PM

"التجارة" تستدعي 94 سيارة مرسيدس 2019

بسبب احتمالية عدم تثبيت خراطيم تصريف مكيف الهواء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 94 مركبة مرسيدس "GLE 450" 2019.

وجاء الاستدعاء بسبب احتمالية عدم تثبيت خراطيم تصريف مكيف الهواء بالشكل الصحيح، قد يؤدي إلى تسرب الماء داخل المركبة مما قد يتسبب في حدوث أعطال كهربائية وخطر نشوب حريق.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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