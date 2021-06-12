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تفادي الاصطدام وتقليل انبعاث الكربون.. أبرز مميزات "حافلات مكة"

تشمل نظام الهيدروليك لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وخدمة الإنترنت وأنظمة حماية

تتميز حافلات العاصمة المقدسة التي دشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ بعدة مميزات تجعلها ضمن أهم الحافلات على المستوى العالمي.

وأهم مميزات الحافلات "حافلات مكة"، أنها تحتوي على أنظمة إطفاء حريق في كل حافلة، ونظام الهيدروليك لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، ونظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة، وحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وخدمة الإنترنت وأنظمة حماية.

كما تتميز بنظام تفادي الاصطدام، وتعمل بواقع 22 ساعة تشغيلية يوميًّا.

ويبلغ معدل انتظار الراكب للحافلة في الدورة ما بين 5 إلى 7 دقائق، كما تضم "حافلات مكة" نوعين هما: 240 حافلة عادية، و160 حافلة مفصلية.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قد دشن نموذج حافلات النقل العام بالعاصمة المقدسة ‏في معرض مشروعات مكة الرقمي.

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تفادي الاصطدام وتقليل انبعاث الكربون.. أبرز مميزات "حافلات مكة"
سبق

تتميز حافلات العاصمة المقدسة التي دشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ بعدة مميزات تجعلها ضمن أهم الحافلات على المستوى العالمي.

وأهم مميزات الحافلات "حافلات مكة"، أنها تحتوي على أنظمة إطفاء حريق في كل حافلة، ونظام الهيدروليك لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، ونظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة، وحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وخدمة الإنترنت وأنظمة حماية.

كما تتميز بنظام تفادي الاصطدام، وتعمل بواقع 22 ساعة تشغيلية يوميًّا.

ويبلغ معدل انتظار الراكب للحافلة في الدورة ما بين 5 إلى 7 دقائق، كما تضم "حافلات مكة" نوعين هما: 240 حافلة عادية، و160 حافلة مفصلية.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قد دشن نموذج حافلات النقل العام بالعاصمة المقدسة ‏في معرض مشروعات مكة الرقمي.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
07:05 PM

تفادي الاصطدام وتقليل انبعاث الكربون.. أبرز مميزات "حافلات مكة"

تشمل نظام الهيدروليك لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وخدمة الإنترنت وأنظمة حماية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
7,163

تتميز حافلات العاصمة المقدسة التي دشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ بعدة مميزات تجعلها ضمن أهم الحافلات على المستوى العالمي.

وأهم مميزات الحافلات "حافلات مكة"، أنها تحتوي على أنظمة إطفاء حريق في كل حافلة، ونظام الهيدروليك لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، ونظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة، وحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وخدمة الإنترنت وأنظمة حماية.

كما تتميز بنظام تفادي الاصطدام، وتعمل بواقع 22 ساعة تشغيلية يوميًّا.

ويبلغ معدل انتظار الراكب للحافلة في الدورة ما بين 5 إلى 7 دقائق، كما تضم "حافلات مكة" نوعين هما: 240 حافلة عادية، و160 حافلة مفصلية.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قد دشن نموذج حافلات النقل العام بالعاصمة المقدسة ‏في معرض مشروعات مكة الرقمي.

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