فِرَق طوارئ ودعوة للتعاون.. "بلدية الليث" تتأهب للحالة المطرية والسيول

أكثر من 150 عاملًا و27 معدة.. و"المالكي": نظفنا مجاري الأودية والقنوات

وضعت بلدية محافظة الليث، كافة استعداداتها للحالات الطارئة التي تقع مع هطول الأمطار في المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز بن صالح المالكي، أن إدارة الخدمات استعدت لجميع الحالات الطارئة التي تقع مع هطول الأمطار، وجنّدت 3 فِرَق طوارئ بأكثر من 150 عاملًا وأكثر من 50 موظفًا من مشرفي البلدية ومراقبيها، وأكثر من 27 معدة؛ مضيفًا أنه تمت أعمال النظافة لمجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار تأهبًا للسيول.

وأكد "المالكي"، أن البلدية وضعت خططها لمواجهة الأمطار والعمل على مدار 24 ساعة؛ حيث وزعت فريق العمل على ثلاث مجموعات، ومواصلة العمل ليلًا ونهارًا، ومراقبة جميع المتغيرات مع هطول الأمطار؛ داعيًا إلى التعاون التام من المواطنين والمقيمين، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومواقع جريان السيول والأمطار، وكذلك الابتعاد عن بطون الأودية.