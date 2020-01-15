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أربع انتصارات وتعادل في الجولة 20 من دوري الأولى

انطلقت اليوم مباريات الجولة العشرين من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بـ 5 لقاءات.
وخسر الخليج على ملعبه في سيهات، بهدف دون رد أمام ضيفه المجزل، ليرفع المجزل رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع عشر، بينما تجمد رصيد الخليج عند 23 نقطة بالمركز الثاني عشر.
وفي مباراة ثانية في الخرج، اقتنص فريق العين فوزاً صعباً على مضيفه الشعلة بهدف دون رد، وبهذا الفوز ارتقى العين مؤقتاً إلى صدارة جدول الترتيب بـ40 نقطة، بينما توقف رصيد الشعلة عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبنفس النتيجة خسر نجران على ملعبه أمام الجبلين، وتجمد رصيد نجران عند 23 نقطة بالمركز الثالث عشر، بينما رفع الجبلين رصيده إلى 29 نقطة سابعاً في جدول ترتيب المسابقة.
وخيم التعادل السلبي على نتيجة المباراة التي جمعت بين فريقي أحد والثقبة ليرفع أحد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة واحدة فقط عن الثقبة خامس الترتيب.
وفي ختام مباريات اليوم، حقق جدة فوزاً صعباً وغالياً بنتيجة 3 - 2 على ضيفه النجوم، ورفع جدة رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد النجوم عند 15 نقطة بالمركز العشرين.

دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى الجولة العشرين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أربع انتصارات وتعادل في الجولة 20 من دوري الأولى
سبق

انطلقت اليوم مباريات الجولة العشرين من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بـ 5 لقاءات.
وخسر الخليج على ملعبه في سيهات، بهدف دون رد أمام ضيفه المجزل، ليرفع المجزل رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع عشر، بينما تجمد رصيد الخليج عند 23 نقطة بالمركز الثاني عشر.
وفي مباراة ثانية في الخرج، اقتنص فريق العين فوزاً صعباً على مضيفه الشعلة بهدف دون رد، وبهذا الفوز ارتقى العين مؤقتاً إلى صدارة جدول الترتيب بـ40 نقطة، بينما توقف رصيد الشعلة عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبنفس النتيجة خسر نجران على ملعبه أمام الجبلين، وتجمد رصيد نجران عند 23 نقطة بالمركز الثالث عشر، بينما رفع الجبلين رصيده إلى 29 نقطة سابعاً في جدول ترتيب المسابقة.
وخيم التعادل السلبي على نتيجة المباراة التي جمعت بين فريقي أحد والثقبة ليرفع أحد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة واحدة فقط عن الثقبة خامس الترتيب.
وفي ختام مباريات اليوم، حقق جدة فوزاً صعباً وغالياً بنتيجة 3 - 2 على ضيفه النجوم، ورفع جدة رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد النجوم عند 15 نقطة بالمركز العشرين.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
10:32 PM

أربع انتصارات وتعادل في الجولة 20 من دوري الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت اليوم مباريات الجولة العشرين من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بـ 5 لقاءات.
وخسر الخليج على ملعبه في سيهات، بهدف دون رد أمام ضيفه المجزل، ليرفع المجزل رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع عشر، بينما تجمد رصيد الخليج عند 23 نقطة بالمركز الثاني عشر.
وفي مباراة ثانية في الخرج، اقتنص فريق العين فوزاً صعباً على مضيفه الشعلة بهدف دون رد، وبهذا الفوز ارتقى العين مؤقتاً إلى صدارة جدول الترتيب بـ40 نقطة، بينما توقف رصيد الشعلة عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبنفس النتيجة خسر نجران على ملعبه أمام الجبلين، وتجمد رصيد نجران عند 23 نقطة بالمركز الثالث عشر، بينما رفع الجبلين رصيده إلى 29 نقطة سابعاً في جدول ترتيب المسابقة.
وخيم التعادل السلبي على نتيجة المباراة التي جمعت بين فريقي أحد والثقبة ليرفع أحد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة واحدة فقط عن الثقبة خامس الترتيب.
وفي ختام مباريات اليوم، حقق جدة فوزاً صعباً وغالياً بنتيجة 3 - 2 على ضيفه النجوم، ورفع جدة رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد النجوم عند 15 نقطة بالمركز العشرين.

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