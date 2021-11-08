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"محمد أبوراس" إلى رحمة الله تعالى

انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس محمد بن أحمد أبوراس أحد منسوبي الشؤون الصحية بمنطقة عسير سابقًا إثر تعرضه لحادث سير بمنطقة جازان وتمت الصلاة عليه في جامع الملك فهد بأبها.

ويتقبل العزاء بمنزل والده بحي الهيام بمدينة أبها وللعزاء جوال شقيقه موسى ابوراس ‎050 473 2210‎

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"محمد أبوراس" إلى رحمة الله تعالى
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس محمد بن أحمد أبوراس أحد منسوبي الشؤون الصحية بمنطقة عسير سابقًا إثر تعرضه لحادث سير بمنطقة جازان وتمت الصلاة عليه في جامع الملك فهد بأبها.

ويتقبل العزاء بمنزل والده بحي الهيام بمدينة أبها وللعزاء جوال شقيقه موسى ابوراس ‎050 473 2210‎

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
11:22 PM

"محمد أبوراس" إلى رحمة الله تعالى

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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639

انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس محمد بن أحمد أبوراس أحد منسوبي الشؤون الصحية بمنطقة عسير سابقًا إثر تعرضه لحادث سير بمنطقة جازان وتمت الصلاة عليه في جامع الملك فهد بأبها.

ويتقبل العزاء بمنزل والده بحي الهيام بمدينة أبها وللعزاء جوال شقيقه موسى ابوراس ‎050 473 2210‎

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,234
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,035
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,116
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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