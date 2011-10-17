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بالصور .. ماذا تعرف عن "بحيرة البط والأوز" بكورنيش الخبر؟

"سبق" زارتها ورصدت إقبالاً كبيرًا عليها من رواد الكورنيش والزائرين

تعد بحيرة البط أحد أبرز معالم كورنيش محافظة الخبر الشمالي، والتي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع، وتضم، أكثر من 150 نوعًا من طيور البط والأوز، ومنذ تدشينها عام 2020، شهدت البحيرة إقبالاً من زوار المنطقة، وباتت وجهة سياحية ترفيهية لرواد كورنيش الخبر الشمالي.

وتسعى أمانة المنطقة الشرقية من خلال بلدية محافظة الخبر لتنفيذها لتحويل الخبر إلى وجهة سياحية جاذبة عبر الاستفادة من مرافقها الترفيهية والسياحية، لتعزيز جودة الحياة من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص.

"سبق" زارت البحيرة ورصدت بالصور لقطات مبهرة لطيور البط والإقبال الكبير عليها من قِبل الزوار. (فيديو)

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. ماذا تعرف عن "بحيرة البط والأوز" بكورنيش الخبر؟
سبق

تعد بحيرة البط أحد أبرز معالم كورنيش محافظة الخبر الشمالي، والتي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع، وتضم، أكثر من 150 نوعًا من طيور البط والأوز، ومنذ تدشينها عام 2020، شهدت البحيرة إقبالاً من زوار المنطقة، وباتت وجهة سياحية ترفيهية لرواد كورنيش الخبر الشمالي.

وتسعى أمانة المنطقة الشرقية من خلال بلدية محافظة الخبر لتنفيذها لتحويل الخبر إلى وجهة سياحية جاذبة عبر الاستفادة من مرافقها الترفيهية والسياحية، لتعزيز جودة الحياة من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص.

"سبق" زارت البحيرة ورصدت بالصور لقطات مبهرة لطيور البط والإقبال الكبير عليها من قِبل الزوار. (فيديو)

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
01:16 AM

بالصور .. ماذا تعرف عن "بحيرة البط والأوز" بكورنيش الخبر؟

"سبق" زارتها ورصدت إقبالاً كبيرًا عليها من رواد الكورنيش والزائرين

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حامد العلي - الخبر
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تعد بحيرة البط أحد أبرز معالم كورنيش محافظة الخبر الشمالي، والتي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع، وتضم، أكثر من 150 نوعًا من طيور البط والأوز، ومنذ تدشينها عام 2020، شهدت البحيرة إقبالاً من زوار المنطقة، وباتت وجهة سياحية ترفيهية لرواد كورنيش الخبر الشمالي.

وتسعى أمانة المنطقة الشرقية من خلال بلدية محافظة الخبر لتنفيذها لتحويل الخبر إلى وجهة سياحية جاذبة عبر الاستفادة من مرافقها الترفيهية والسياحية، لتعزيز جودة الحياة من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص.

"سبق" زارت البحيرة ورصدت بالصور لقطات مبهرة لطيور البط والإقبال الكبير عليها من قِبل الزوار. (فيديو)

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