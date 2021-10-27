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"مستقبل الاستثمار" تدعو لتحسين الشفافية في تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية

وضع المشاركون 80 إطاراً لمعاييرها ضمن أعمال منتدى المبادرة بالرياض

أكد المشاركون في جلسة "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: تطوير المقاييس والعمليات لتحقيق اعتماد واسع النطاق للأعمال المستدامة" المنعقدة اليوم، ضمن أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار أنه يجب وضع 80 إطاراً لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومعايير إعداد التقارير، التي تتضمن جميعها جوانب مختلفة من الاستدامة وتستخدم منهجية تقييم مختلفة في أنحاء العالم.

ودعا المشاركون في الجلسة إلى تحسين الشفافية في تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والدمج الكامل للشؤون المالية وغير المالية وإعداد تقارير عن الاستدامة وتقليل التحيز ضد الأسواق الناشئة لضمان استدامة أفضل للسوق بشكل عام ليتماشى مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى بصورة أكثر اتساقاً مع أهداف الأمم المتحد للتنمية المستدامة.

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"مستقبل الاستثمار" تدعو لتحسين الشفافية في تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية
سبق

أكد المشاركون في جلسة "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: تطوير المقاييس والعمليات لتحقيق اعتماد واسع النطاق للأعمال المستدامة" المنعقدة اليوم، ضمن أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار أنه يجب وضع 80 إطاراً لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومعايير إعداد التقارير، التي تتضمن جميعها جوانب مختلفة من الاستدامة وتستخدم منهجية تقييم مختلفة في أنحاء العالم.

ودعا المشاركون في الجلسة إلى تحسين الشفافية في تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والدمج الكامل للشؤون المالية وغير المالية وإعداد تقارير عن الاستدامة وتقليل التحيز ضد الأسواق الناشئة لضمان استدامة أفضل للسوق بشكل عام ليتماشى مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى بصورة أكثر اتساقاً مع أهداف الأمم المتحد للتنمية المستدامة.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
05:03 PM

"مستقبل الاستثمار" تدعو لتحسين الشفافية في تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية

وضع المشاركون 80 إطاراً لمعاييرها ضمن أعمال منتدى المبادرة بالرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد المشاركون في جلسة "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: تطوير المقاييس والعمليات لتحقيق اعتماد واسع النطاق للأعمال المستدامة" المنعقدة اليوم، ضمن أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار أنه يجب وضع 80 إطاراً لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومعايير إعداد التقارير، التي تتضمن جميعها جوانب مختلفة من الاستدامة وتستخدم منهجية تقييم مختلفة في أنحاء العالم.

ودعا المشاركون في الجلسة إلى تحسين الشفافية في تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والدمج الكامل للشؤون المالية وغير المالية وإعداد تقارير عن الاستدامة وتقليل التحيز ضد الأسواق الناشئة لضمان استدامة أفضل للسوق بشكل عام ليتماشى مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى بصورة أكثر اتساقاً مع أهداف الأمم المتحد للتنمية المستدامة.

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