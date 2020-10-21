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أمريكا لا تزال تحقق في إصابة عشرات من موظفيها في الصين وكوبا بأمراض غامضة

"بومبيو" قال: لا يوجد حتى الآن تحليل كامل

ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ما زالت تحقق في سبب إصابة عشرات من موظفي الحكومة الأمريكية في الصين وكوبا بأمراض غامضة.

وأضاف في مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية أن موارد حكومية أمريكية مهمة، وجرى تخصيصها لحل اللغز، لكن لا يوجد حتى الآن تحليل كامل، فقط نظريات حول كيفية وقوع الحوادث، وفقاً لـ "رويترز".

وقال الوزير الأمريكي: "لقد قمنا بالكثير من العمل لمحاولة تحديد كيفية حدوث كل هذا ونستمر في محاولة تحديد سبب ذلك بدقة، بينما نبذل قصارى جهدنا للتأكد من أننا نعتني بصحة وسلامة هؤلاء الناس".

وأبلغ العشرات من الموظفين في كوبا في عام 2017 عن أعراض شملت فقدان السمع، ورنين في الأذنين، والدوار، والصداع، والإرهاق، وهو نمط يتوافق مع إصابات الدماغ الرضحية الخفيفة، التي وُصفت في البداية على أنها نتيجة لهجمات صوتية أو صحية من نوع ما.

وأعلنت وزارة الخارجية في يونيو 2018 أنها أعادت دبلوماسيين من قوانغتشو بالصين، خوفا من أنهم يعانون من أعراض مماثلة، ودفعت هذه الحوادث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتهام الدبلوماسيين بهجوم بنوع من الأسلحة السرية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا لا تزال تحقق في إصابة عشرات من موظفيها في الصين وكوبا بأمراض غامضة
سبق

ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ما زالت تحقق في سبب إصابة عشرات من موظفي الحكومة الأمريكية في الصين وكوبا بأمراض غامضة.

وأضاف في مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية أن موارد حكومية أمريكية مهمة، وجرى تخصيصها لحل اللغز، لكن لا يوجد حتى الآن تحليل كامل، فقط نظريات حول كيفية وقوع الحوادث، وفقاً لـ "رويترز".

وقال الوزير الأمريكي: "لقد قمنا بالكثير من العمل لمحاولة تحديد كيفية حدوث كل هذا ونستمر في محاولة تحديد سبب ذلك بدقة، بينما نبذل قصارى جهدنا للتأكد من أننا نعتني بصحة وسلامة هؤلاء الناس".

وأبلغ العشرات من الموظفين في كوبا في عام 2017 عن أعراض شملت فقدان السمع، ورنين في الأذنين، والدوار، والصداع، والإرهاق، وهو نمط يتوافق مع إصابات الدماغ الرضحية الخفيفة، التي وُصفت في البداية على أنها نتيجة لهجمات صوتية أو صحية من نوع ما.

وأعلنت وزارة الخارجية في يونيو 2018 أنها أعادت دبلوماسيين من قوانغتشو بالصين، خوفا من أنهم يعانون من أعراض مماثلة، ودفعت هذه الحوادث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتهام الدبلوماسيين بهجوم بنوع من الأسلحة السرية.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
08:13 PM

أمريكا لا تزال تحقق في إصابة عشرات من موظفيها في الصين وكوبا بأمراض غامضة

"بومبيو" قال: لا يوجد حتى الآن تحليل كامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ما زالت تحقق في سبب إصابة عشرات من موظفي الحكومة الأمريكية في الصين وكوبا بأمراض غامضة.

وأضاف في مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية أن موارد حكومية أمريكية مهمة، وجرى تخصيصها لحل اللغز، لكن لا يوجد حتى الآن تحليل كامل، فقط نظريات حول كيفية وقوع الحوادث، وفقاً لـ "رويترز".

وقال الوزير الأمريكي: "لقد قمنا بالكثير من العمل لمحاولة تحديد كيفية حدوث كل هذا ونستمر في محاولة تحديد سبب ذلك بدقة، بينما نبذل قصارى جهدنا للتأكد من أننا نعتني بصحة وسلامة هؤلاء الناس".

وأبلغ العشرات من الموظفين في كوبا في عام 2017 عن أعراض شملت فقدان السمع، ورنين في الأذنين، والدوار، والصداع، والإرهاق، وهو نمط يتوافق مع إصابات الدماغ الرضحية الخفيفة، التي وُصفت في البداية على أنها نتيجة لهجمات صوتية أو صحية من نوع ما.

وأعلنت وزارة الخارجية في يونيو 2018 أنها أعادت دبلوماسيين من قوانغتشو بالصين، خوفا من أنهم يعانون من أعراض مماثلة، ودفعت هذه الحوادث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتهام الدبلوماسيين بهجوم بنوع من الأسلحة السرية.

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