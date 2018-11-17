وثيقة لدعم الحل السياسي في اليمن ودعوة أممية إلى محادثات سلام

غريفيث: كل نقاش وكل حوار جرى في السابق أصبح أرضية للوثيقة

أعلن المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث؛ أنه يعتزم دعوة الأطراف اليمنية إلى التشاور قريباً.. وقال غريفيث؛ خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، إنه يعتزم أن تتم تلك المشاورات في السويد.

وقال غريفيث؛ خلال جلسة لمجلس الأمن "أرحب بقوة بإعلان الرئيس هادي؛ التزامه بالتحرك بحسم لإيجاد حل سياسي. وأنا على اتصال بالحوثيين في صنعاء، الذين التزموا أيضا بذلك. وأعتزم ان أدعو الأطراف إلى الاجتماع قريباً. ونعتزم أن يتم هذا الاجتماع في السويد".

وأضاف غريفيث: "أنا مُمتن للرئيس هادي؛ وللتحالف؛ لمساعدته في بعض الترتيبات اللوجستية، ولموافقته على ترتيبات نقل بعض الجرحى اليمنيين.. هذه لحظة حاسمة لليمن. تلقيت تأكيدات من القادة اليمنيين ومن الحوثيين بالتزامهم بحضور تلك المشاورات. وأتوقع التزامهم واستمرارهم في هذا الطريق لإيجاد حل سياسي لإنقاذ الشعب اليمني من الحرب وفق (سكاي نيوز)".

وقال المبعوث الدولي إلى اليمن، إن جلسة المشاورات بين الأطراف اليمنية المقرر عقدها في السويد ستركز على وثيقة جديدة يقوم بإعدادها.. وأكّد غريفيث؛ أن المشاورات والحوارات التي جرت سابقاً ستكون أرضية للوثيقة الجديدة.

وأضاف غريفيث: "بعد استماعي لطلبات الأطراف في الشهرين الماضيين يمكنني القول إن هذه الجولة التي سنقوم بها تتماشى مع تطلعات المجلس.

"وبطبيعة الحال كل نقاش وكل حوار جرى في السابق أصبح أرضية للوثيقة التي نعدّها من أجل الخروج من الأزمة. وآمل أن يقبل الأطراف بأرضية مبدئية للنقاش وليس بالضرورة تفاصيل الوثيقة، وهذا ما سنركز عليه في الأسابيع المقبلة".