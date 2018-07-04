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"الشمري": طوابير الانتظار أمام مكتب "السوبرمان" مؤشر قصور

أكد أن "الإداري الحصيف" هو القادر على تبسيط إجراءات العمل

أكد وكيل إمارة منطقة الجوف، الدكتور حامد بن مالح الشمري، أن قدرة الموظف على تبسيط وتسيير إجراءات العمل بسلاسة ووفق مهام واضحة تجعله "إدارياً حصيفاً".

وأشار إلى أن عكس ذلك هو المسؤول "السوبرمان" الذي تجد طوابير الانتظار أمام مكتبه.

وقال "الشمري" في تغريدة له عبر حسابه على تويتر:‏ الإداري الحصيف يعمل على تبسيط وتسيير إجراءات العمل بسلاسة وانضباط ، وتقدير للتعليمات وجعل الموظف يعمل وفق مهام واضحة مع الإلمام والتعامل بتفاصيل الأعمال الإدارية المطلوب تنفيذها.

وأضاف: عندما ترى طوابير الانتظار أمام مكتب المسؤول "السوبرمان" فهذا مؤشر على وجود قصور في الفكر الإداري والقيادي.

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"الشمري": طوابير الانتظار أمام مكتب "السوبرمان" مؤشر قصور
سبق

أكد وكيل إمارة منطقة الجوف، الدكتور حامد بن مالح الشمري، أن قدرة الموظف على تبسيط وتسيير إجراءات العمل بسلاسة ووفق مهام واضحة تجعله "إدارياً حصيفاً".

وأشار إلى أن عكس ذلك هو المسؤول "السوبرمان" الذي تجد طوابير الانتظار أمام مكتبه.

وقال "الشمري" في تغريدة له عبر حسابه على تويتر:‏ الإداري الحصيف يعمل على تبسيط وتسيير إجراءات العمل بسلاسة وانضباط ، وتقدير للتعليمات وجعل الموظف يعمل وفق مهام واضحة مع الإلمام والتعامل بتفاصيل الأعمال الإدارية المطلوب تنفيذها.

وأضاف: عندما ترى طوابير الانتظار أمام مكتب المسؤول "السوبرمان" فهذا مؤشر على وجود قصور في الفكر الإداري والقيادي.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
02:51 PM

"الشمري": طوابير الانتظار أمام مكتب "السوبرمان" مؤشر قصور

أكد أن "الإداري الحصيف" هو القادر على تبسيط إجراءات العمل

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مهنا التميمي - الجوف
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9,203

أكد وكيل إمارة منطقة الجوف، الدكتور حامد بن مالح الشمري، أن قدرة الموظف على تبسيط وتسيير إجراءات العمل بسلاسة ووفق مهام واضحة تجعله "إدارياً حصيفاً".

وأشار إلى أن عكس ذلك هو المسؤول "السوبرمان" الذي تجد طوابير الانتظار أمام مكتبه.

وقال "الشمري" في تغريدة له عبر حسابه على تويتر:‏ الإداري الحصيف يعمل على تبسيط وتسيير إجراءات العمل بسلاسة وانضباط ، وتقدير للتعليمات وجعل الموظف يعمل وفق مهام واضحة مع الإلمام والتعامل بتفاصيل الأعمال الإدارية المطلوب تنفيذها.

وأضاف: عندما ترى طوابير الانتظار أمام مكتب المسؤول "السوبرمان" فهذا مؤشر على وجود قصور في الفكر الإداري والقيادي.

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