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الندوة العالمية و"درهم وقاية" تسيران البرنامج الصحي التطوعي بالحج

يستفيد منه آلاف الحجاج

تُسيّر الندوة العالمية للشباب الإسلامي خلال موسم الحج لهذا العام (1440هـ)، برنامجها الصحي التطوعي بالحج، والذي تنفذه الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية (درهم وقاية).
البرنامج أسسته الندوة عام 1428هـ، وبدأ في أعوامه الأربع الأولى بالعمل داخل مستشفيات المشاعر، بإشراف ورعاية من وزارة الصحة، وانتقل للعمل الميداني من عام ١٤٣٢ه عبر فرق محدودة تقوم بالخدمات الإسعافية الطارئة في منطقة الجمرات، وتطور عمله عبر السنوات الماضية في العدد والخدمات المقدمة فشملت عرفات وطرق المشاة ومنطقة الجمرات ومحطات القطار.
أما المتطوعون فيه فتدرج عددهم من ٢٥ مشاركاً في أول عام، حتى وصل لأكثر من ٦٥٠ متطوعاً ومتطوعة في هذا العام ١٤٤٠هـ، جميعهم من الحاصلين على دورتي الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، بالإضافة لبرنامج تأهيلي مدته ثلاثة أيام.

ويرتكز دور المتطوعين والمتطوعات على تقديم خدمات رعاية القدم والخدمات الميدانية الإسعافية والنقل لأقرب مركز للخدمات الطبية، ويحرص البرنامج على تقديم دورة رعاية القدم وورش عمل متعددة حول آليات الفرز والرعاية قبل المستشفى، والأمراض المتعلقة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، وتتوزع فرقه التطوعية في مناطق مختلفة من المشاعر قوام كل فرقة 4 أفراد يعملون من اليوم الثامن وحتى اليوم الثاني عشر، حيث ختام البرنامج وتحمل كل فرقة حقيبة مجهزة بكافة أدوات الإسعافات الأولية والغيارات الطبية وجهاز السكر والضغط؛ لتقديم الرعاية الطبية الميدانية اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن.

ويعاون الندوة العالمية لإنجاح هذا البرنامج، رعاة ومشاركون كالجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية (درهم وقاية)، شركاء التنفيذ والدفاع المدني، ووزارة الصحة في الرعاية الميدانية، ومدينة الملك عبدالله الطبية في الرعاية الطبية والعلمية، ومركز د. خالد إدريس في برنامج رعاية القدم وإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة كرعاية للمقر.
ومما يذكر أن البرنامج خدم في الأعوام الماضية عشرات الآلاف من الحجاج في مختلف المواقع بالمشاعر المقدسة.

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الندوة العالمية و"درهم وقاية" تسيران البرنامج الصحي التطوعي بالحج
سبق

تُسيّر الندوة العالمية للشباب الإسلامي خلال موسم الحج لهذا العام (1440هـ)، برنامجها الصحي التطوعي بالحج، والذي تنفذه الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية (درهم وقاية).
البرنامج أسسته الندوة عام 1428هـ، وبدأ في أعوامه الأربع الأولى بالعمل داخل مستشفيات المشاعر، بإشراف ورعاية من وزارة الصحة، وانتقل للعمل الميداني من عام ١٤٣٢ه عبر فرق محدودة تقوم بالخدمات الإسعافية الطارئة في منطقة الجمرات، وتطور عمله عبر السنوات الماضية في العدد والخدمات المقدمة فشملت عرفات وطرق المشاة ومنطقة الجمرات ومحطات القطار.
أما المتطوعون فيه فتدرج عددهم من ٢٥ مشاركاً في أول عام، حتى وصل لأكثر من ٦٥٠ متطوعاً ومتطوعة في هذا العام ١٤٤٠هـ، جميعهم من الحاصلين على دورتي الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، بالإضافة لبرنامج تأهيلي مدته ثلاثة أيام.

ويرتكز دور المتطوعين والمتطوعات على تقديم خدمات رعاية القدم والخدمات الميدانية الإسعافية والنقل لأقرب مركز للخدمات الطبية، ويحرص البرنامج على تقديم دورة رعاية القدم وورش عمل متعددة حول آليات الفرز والرعاية قبل المستشفى، والأمراض المتعلقة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، وتتوزع فرقه التطوعية في مناطق مختلفة من المشاعر قوام كل فرقة 4 أفراد يعملون من اليوم الثامن وحتى اليوم الثاني عشر، حيث ختام البرنامج وتحمل كل فرقة حقيبة مجهزة بكافة أدوات الإسعافات الأولية والغيارات الطبية وجهاز السكر والضغط؛ لتقديم الرعاية الطبية الميدانية اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن.

ويعاون الندوة العالمية لإنجاح هذا البرنامج، رعاة ومشاركون كالجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية (درهم وقاية)، شركاء التنفيذ والدفاع المدني، ووزارة الصحة في الرعاية الميدانية، ومدينة الملك عبدالله الطبية في الرعاية الطبية والعلمية، ومركز د. خالد إدريس في برنامج رعاية القدم وإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة كرعاية للمقر.
ومما يذكر أن البرنامج خدم في الأعوام الماضية عشرات الآلاف من الحجاج في مختلف المواقع بالمشاعر المقدسة.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
07:49 PM

الندوة العالمية و"درهم وقاية" تسيران البرنامج الصحي التطوعي بالحج

يستفيد منه آلاف الحجاج

A A A
أحمد البراهيم - مكة المكرمة
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تُسيّر الندوة العالمية للشباب الإسلامي خلال موسم الحج لهذا العام (1440هـ)، برنامجها الصحي التطوعي بالحج، والذي تنفذه الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية (درهم وقاية).
البرنامج أسسته الندوة عام 1428هـ، وبدأ في أعوامه الأربع الأولى بالعمل داخل مستشفيات المشاعر، بإشراف ورعاية من وزارة الصحة، وانتقل للعمل الميداني من عام ١٤٣٢ه عبر فرق محدودة تقوم بالخدمات الإسعافية الطارئة في منطقة الجمرات، وتطور عمله عبر السنوات الماضية في العدد والخدمات المقدمة فشملت عرفات وطرق المشاة ومنطقة الجمرات ومحطات القطار.
أما المتطوعون فيه فتدرج عددهم من ٢٥ مشاركاً في أول عام، حتى وصل لأكثر من ٦٥٠ متطوعاً ومتطوعة في هذا العام ١٤٤٠هـ، جميعهم من الحاصلين على دورتي الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، بالإضافة لبرنامج تأهيلي مدته ثلاثة أيام.

ويرتكز دور المتطوعين والمتطوعات على تقديم خدمات رعاية القدم والخدمات الميدانية الإسعافية والنقل لأقرب مركز للخدمات الطبية، ويحرص البرنامج على تقديم دورة رعاية القدم وورش عمل متعددة حول آليات الفرز والرعاية قبل المستشفى، والأمراض المتعلقة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، وتتوزع فرقه التطوعية في مناطق مختلفة من المشاعر قوام كل فرقة 4 أفراد يعملون من اليوم الثامن وحتى اليوم الثاني عشر، حيث ختام البرنامج وتحمل كل فرقة حقيبة مجهزة بكافة أدوات الإسعافات الأولية والغيارات الطبية وجهاز السكر والضغط؛ لتقديم الرعاية الطبية الميدانية اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن.

ويعاون الندوة العالمية لإنجاح هذا البرنامج، رعاة ومشاركون كالجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية (درهم وقاية)، شركاء التنفيذ والدفاع المدني، ووزارة الصحة في الرعاية الميدانية، ومدينة الملك عبدالله الطبية في الرعاية الطبية والعلمية، ومركز د. خالد إدريس في برنامج رعاية القدم وإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة كرعاية للمقر.
ومما يذكر أن البرنامج خدم في الأعوام الماضية عشرات الآلاف من الحجاج في مختلف المواقع بالمشاعر المقدسة.

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