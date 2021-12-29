شاهد.. رجال المرور بالعاصمة المقدسة ينظمون السير أثناء تساقط الأمطار

يتمركزون بمناطق الكثافة ويوجهون المركبات إلى طريق بديلة في حال الحاجة

نشر الحساب الرسمي للمرور جهود رجال المرور بالعاصمة المقدسة وقت هطول الأمطار، والتي بدأت من مساء اليوم.

تساقط الأمطار لم يمنع رجال المرور من تنظيم حركة السير والتمركز في عددٍ من النقاط التي تشهد كثافة وحركة مرورية وتوجيه المركبات إلى طريق بديلة في حال الحاجة.