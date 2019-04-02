النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمين الشرقية: زيارة الملك للمنطقة تؤكد تلاحم القيادة مع شعبها ومعايشتها

قال إن تفقد أحوال المواطنين ومشاريع المنطقة ثمرة من ثمرات الخير في بلادنا

رحب أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير باسمه وباسم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- إلى المنطقة الشرقية، والتي تأتي في سياق النهج والسياسة الثابتة التي تنتهجها قيادة هذا الوطن منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله –

وتفصيلاً، أوضح "الجبير" أن الزيارة تعكس حرص القيادة واهتمامها المتواصل في تلمس حاجات الوطن والمواطنين وتفقد أحوالهم عن كثب، وتؤكد تلاحم القيادة مع شعبها ومعايشتها والعمل بكل صدق وإخلاص وبروح الأسرة الواحدة من أجل نهضة الوطن ورفاهية أبنائه، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين استطاع بعطفه وإنسانيته وحكمته وإخلاصه أن يأسر قلوب الناس ويحظى بمحبتهم ورضاهم.

وقال: "تعيش المنطقة الشرقية هذه الأيام أياماً استثنائية بمناسبة الزيارة الملكية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – وأضاف: أن المنطقة يعمها الخير بقدوم رجل الخير والعطاء رجل المهمات الصعبة والمنجزات العظيمة التي عمّت أرجاء الوطن فأصبح في مصاف أكثر البلاد تقدماً ورخاءً ورفاهية، مؤكداً على أن الملك سلمان رجل حمل هموم وطنه وأمته وسخر نفسه ووقته وجهده لخدمته، حيث تعهد بذلك في كلمته الشهيرة إبان توليه حفظه الله مقاليد الحكم.

وأوضح "الجبير" أن أبناء المنطقة الشرقية يتطلعون إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وذلك للاستماع إلى توجيهاته الكريمة واطلاعه على ما تم إنجازه وما وصلت إليه المنطقة من تطورات عديدة.

وبيّن أن زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية تأتي انطلاقاً من تفقده - أيده الله - أحوال المواطنين عن قرب وتدشين العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية والثقافية والخدمية التي تخدم المواطن والمقيم على حد سواء، والتي تعد استكمالاً لرعايته واهتمامه ومتابعته لهذا الجزء الغالي من الوطن العزيز، وهو صاحب الأيادي البيضاء وصاحب العطاء الذي لا ينضب لكل ما فيه صالح الوطن والمواطن, إن هذه المشاريع العملاقة التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في منطقة الخير دليل على ما توليه حكومتنا الرشيدة في سبيل الارتقاء بكل جوانب الحياة.

وأشار إلى أن ما ستتوج به هذه الزيارة من تفقد أحوال المواطنين والاطلاع على المشاريع بالمنطقة ثمرة من ثمرات الخير التي تشهدها بلادنا الغالية في كل مكان وفي مختلف الجوانب، ولعلنا في المجال البلدي نلمس عن قرب حرص قيادتنا الرشيدة على الاهتمام بهذا القطاع الهام من خلال الميزانيات الكبيرة التي تم تخصيصها لعمل مشاريع تنموية مميزة، إضافة إلى ما احتوته رؤية المملكة ٢٠٣٠ من اهتمام بالقطاع البلدي، والذي سخرت له جميع الإمكانيات لتقديم خدمات بلدية مميزة للمواطنين والمقيمين، وخاصة في المنطقة الشرقية والتي تحظى بمتابعة خاصة من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف الذي دائماً تحظى مشاريع المنطقة باهتمام خاص من أمير المنطقة ونائبه، إضافة إلى متابعة ودعم من وزير الشؤون البلدية والقروية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمين الشرقية: زيارة الملك للمنطقة تؤكد تلاحم القيادة مع شعبها ومعايشتها
سبق

رحب أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير باسمه وباسم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- إلى المنطقة الشرقية، والتي تأتي في سياق النهج والسياسة الثابتة التي تنتهجها قيادة هذا الوطن منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله –

وتفصيلاً، أوضح "الجبير" أن الزيارة تعكس حرص القيادة واهتمامها المتواصل في تلمس حاجات الوطن والمواطنين وتفقد أحوالهم عن كثب، وتؤكد تلاحم القيادة مع شعبها ومعايشتها والعمل بكل صدق وإخلاص وبروح الأسرة الواحدة من أجل نهضة الوطن ورفاهية أبنائه، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين استطاع بعطفه وإنسانيته وحكمته وإخلاصه أن يأسر قلوب الناس ويحظى بمحبتهم ورضاهم.

وقال: "تعيش المنطقة الشرقية هذه الأيام أياماً استثنائية بمناسبة الزيارة الملكية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – وأضاف: أن المنطقة يعمها الخير بقدوم رجل الخير والعطاء رجل المهمات الصعبة والمنجزات العظيمة التي عمّت أرجاء الوطن فأصبح في مصاف أكثر البلاد تقدماً ورخاءً ورفاهية، مؤكداً على أن الملك سلمان رجل حمل هموم وطنه وأمته وسخر نفسه ووقته وجهده لخدمته، حيث تعهد بذلك في كلمته الشهيرة إبان توليه حفظه الله مقاليد الحكم.

وأوضح "الجبير" أن أبناء المنطقة الشرقية يتطلعون إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وذلك للاستماع إلى توجيهاته الكريمة واطلاعه على ما تم إنجازه وما وصلت إليه المنطقة من تطورات عديدة.

وبيّن أن زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية تأتي انطلاقاً من تفقده - أيده الله - أحوال المواطنين عن قرب وتدشين العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية والثقافية والخدمية التي تخدم المواطن والمقيم على حد سواء، والتي تعد استكمالاً لرعايته واهتمامه ومتابعته لهذا الجزء الغالي من الوطن العزيز، وهو صاحب الأيادي البيضاء وصاحب العطاء الذي لا ينضب لكل ما فيه صالح الوطن والمواطن, إن هذه المشاريع العملاقة التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في منطقة الخير دليل على ما توليه حكومتنا الرشيدة في سبيل الارتقاء بكل جوانب الحياة.

وأشار إلى أن ما ستتوج به هذه الزيارة من تفقد أحوال المواطنين والاطلاع على المشاريع بالمنطقة ثمرة من ثمرات الخير التي تشهدها بلادنا الغالية في كل مكان وفي مختلف الجوانب، ولعلنا في المجال البلدي نلمس عن قرب حرص قيادتنا الرشيدة على الاهتمام بهذا القطاع الهام من خلال الميزانيات الكبيرة التي تم تخصيصها لعمل مشاريع تنموية مميزة، إضافة إلى ما احتوته رؤية المملكة ٢٠٣٠ من اهتمام بالقطاع البلدي، والذي سخرت له جميع الإمكانيات لتقديم خدمات بلدية مميزة للمواطنين والمقيمين، وخاصة في المنطقة الشرقية والتي تحظى بمتابعة خاصة من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف الذي دائماً تحظى مشاريع المنطقة باهتمام خاص من أمير المنطقة ونائبه، إضافة إلى متابعة ودعم من وزير الشؤون البلدية والقروية.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
12:41 AM

أمين الشرقية: زيارة الملك للمنطقة تؤكد تلاحم القيادة مع شعبها ومعايشتها

قال إن تفقد أحوال المواطنين ومشاريع المنطقة ثمرة من ثمرات الخير في بلادنا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
2
2,283

رحب أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير باسمه وباسم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- إلى المنطقة الشرقية، والتي تأتي في سياق النهج والسياسة الثابتة التي تنتهجها قيادة هذا الوطن منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله –

وتفصيلاً، أوضح "الجبير" أن الزيارة تعكس حرص القيادة واهتمامها المتواصل في تلمس حاجات الوطن والمواطنين وتفقد أحوالهم عن كثب، وتؤكد تلاحم القيادة مع شعبها ومعايشتها والعمل بكل صدق وإخلاص وبروح الأسرة الواحدة من أجل نهضة الوطن ورفاهية أبنائه، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين استطاع بعطفه وإنسانيته وحكمته وإخلاصه أن يأسر قلوب الناس ويحظى بمحبتهم ورضاهم.

وقال: "تعيش المنطقة الشرقية هذه الأيام أياماً استثنائية بمناسبة الزيارة الملكية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – وأضاف: أن المنطقة يعمها الخير بقدوم رجل الخير والعطاء رجل المهمات الصعبة والمنجزات العظيمة التي عمّت أرجاء الوطن فأصبح في مصاف أكثر البلاد تقدماً ورخاءً ورفاهية، مؤكداً على أن الملك سلمان رجل حمل هموم وطنه وأمته وسخر نفسه ووقته وجهده لخدمته، حيث تعهد بذلك في كلمته الشهيرة إبان توليه حفظه الله مقاليد الحكم.

وأوضح "الجبير" أن أبناء المنطقة الشرقية يتطلعون إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وذلك للاستماع إلى توجيهاته الكريمة واطلاعه على ما تم إنجازه وما وصلت إليه المنطقة من تطورات عديدة.

وبيّن أن زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية تأتي انطلاقاً من تفقده - أيده الله - أحوال المواطنين عن قرب وتدشين العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية والثقافية والخدمية التي تخدم المواطن والمقيم على حد سواء، والتي تعد استكمالاً لرعايته واهتمامه ومتابعته لهذا الجزء الغالي من الوطن العزيز، وهو صاحب الأيادي البيضاء وصاحب العطاء الذي لا ينضب لكل ما فيه صالح الوطن والمواطن, إن هذه المشاريع العملاقة التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في منطقة الخير دليل على ما توليه حكومتنا الرشيدة في سبيل الارتقاء بكل جوانب الحياة.

وأشار إلى أن ما ستتوج به هذه الزيارة من تفقد أحوال المواطنين والاطلاع على المشاريع بالمنطقة ثمرة من ثمرات الخير التي تشهدها بلادنا الغالية في كل مكان وفي مختلف الجوانب، ولعلنا في المجال البلدي نلمس عن قرب حرص قيادتنا الرشيدة على الاهتمام بهذا القطاع الهام من خلال الميزانيات الكبيرة التي تم تخصيصها لعمل مشاريع تنموية مميزة، إضافة إلى ما احتوته رؤية المملكة ٢٠٣٠ من اهتمام بالقطاع البلدي، والذي سخرت له جميع الإمكانيات لتقديم خدمات بلدية مميزة للمواطنين والمقيمين، وخاصة في المنطقة الشرقية والتي تحظى بمتابعة خاصة من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف الذي دائماً تحظى مشاريع المنطقة باهتمام خاص من أمير المنطقة ونائبه، إضافة إلى متابعة ودعم من وزير الشؤون البلدية والقروية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,045
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,299
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,102
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,964

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة