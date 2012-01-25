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مندوب المملكة لدى "التعاون الإسلامي" يؤكد أهمية الكشافة في خدمة مجتمعاتهم

خلال لقائه أمين الاتحاد العالمي للكشاف المسلم بجدة وعددًا من القيادات

التقى المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة دول التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني، بمقر الاتحاد العالمي للكشاف المسلم بجدة، أمين الاتحاد العام الدكتور زهير غنيم وعددًا من قيادات الاتحاد.

وشهد اللقاء استعراض جهود الاتحاد في صناعة جيل واعٍ بالتحديات التي تواجهه يمثل شباب دول المنظمة.

وأوضح "غنيم" أن الاتحاد، أحد أجهزة منظمة التعاون الإٍسلامي، المعتمد في عام 1994م يضم في عضويته هيئات وجمعيات كشفية تقوم بنشر وتطوير الحركات الكشفية الإسلامية في العالم، وتهتم بالشباب والطلائع وتنمية روح الأخوة بينهم، وتعمل على تطوير المناهج التربوية.

وذكر أن الاتحاد هيئة استشارية مع المكتب الكشفي العالمي أحد منظمات الأمم المتحدة، مفيدًا أن الاتحاد العالمي للكشاف المسلم هو أحد ستة اتحادات عالمية تنضوي تحت المنظمة الكشفية العالمية.

وأضاف أن عدد الكشافين حول العالم يبلغ 40 مليونًا، منهم 18 مليون كشاف مسلم، مبينًا أن الاتحاد يعمل على تنفيذ برامج هادفة من شأنها تحقيق استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي للشباب بهدف خدمة قضايا الأمة.

من جهته، أكد "السحيباني" أهمية الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة في سبيل دعم العمل الإسلامي المشترك تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، مشددًا على ضرورة احتواء الشباب وترشيدهم وتعزيز انتمائهم لأوطانهم ولقيم الوسطية والاعتدال، ومكافحة موجات الغلو والتطرف بين صفوفهم.
وأشاد بدور الاتحاد المهم في نشر ثقافة التطوع لدى الشباب، وتعزيز دور الكشافة في خدمة وتنمية مجتمعاتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مندوب المملكة لدى "التعاون الإسلامي" يؤكد أهمية الكشافة في خدمة مجتمعاتهم
سبق

التقى المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة دول التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني، بمقر الاتحاد العالمي للكشاف المسلم بجدة، أمين الاتحاد العام الدكتور زهير غنيم وعددًا من قيادات الاتحاد.

وشهد اللقاء استعراض جهود الاتحاد في صناعة جيل واعٍ بالتحديات التي تواجهه يمثل شباب دول المنظمة.

وأوضح "غنيم" أن الاتحاد، أحد أجهزة منظمة التعاون الإٍسلامي، المعتمد في عام 1994م يضم في عضويته هيئات وجمعيات كشفية تقوم بنشر وتطوير الحركات الكشفية الإسلامية في العالم، وتهتم بالشباب والطلائع وتنمية روح الأخوة بينهم، وتعمل على تطوير المناهج التربوية.

وذكر أن الاتحاد هيئة استشارية مع المكتب الكشفي العالمي أحد منظمات الأمم المتحدة، مفيدًا أن الاتحاد العالمي للكشاف المسلم هو أحد ستة اتحادات عالمية تنضوي تحت المنظمة الكشفية العالمية.

وأضاف أن عدد الكشافين حول العالم يبلغ 40 مليونًا، منهم 18 مليون كشاف مسلم، مبينًا أن الاتحاد يعمل على تنفيذ برامج هادفة من شأنها تحقيق استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي للشباب بهدف خدمة قضايا الأمة.

من جهته، أكد "السحيباني" أهمية الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة في سبيل دعم العمل الإسلامي المشترك تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، مشددًا على ضرورة احتواء الشباب وترشيدهم وتعزيز انتمائهم لأوطانهم ولقيم الوسطية والاعتدال، ومكافحة موجات الغلو والتطرف بين صفوفهم.
وأشاد بدور الاتحاد المهم في نشر ثقافة التطوع لدى الشباب، وتعزيز دور الكشافة في خدمة وتنمية مجتمعاتهم.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
03:18 PM

مندوب المملكة لدى "التعاون الإسلامي" يؤكد أهمية الكشافة في خدمة مجتمعاتهم

خلال لقائه أمين الاتحاد العالمي للكشاف المسلم بجدة وعددًا من القيادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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التقى المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة دول التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني، بمقر الاتحاد العالمي للكشاف المسلم بجدة، أمين الاتحاد العام الدكتور زهير غنيم وعددًا من قيادات الاتحاد.

وشهد اللقاء استعراض جهود الاتحاد في صناعة جيل واعٍ بالتحديات التي تواجهه يمثل شباب دول المنظمة.

وأوضح "غنيم" أن الاتحاد، أحد أجهزة منظمة التعاون الإٍسلامي، المعتمد في عام 1994م يضم في عضويته هيئات وجمعيات كشفية تقوم بنشر وتطوير الحركات الكشفية الإسلامية في العالم، وتهتم بالشباب والطلائع وتنمية روح الأخوة بينهم، وتعمل على تطوير المناهج التربوية.

وذكر أن الاتحاد هيئة استشارية مع المكتب الكشفي العالمي أحد منظمات الأمم المتحدة، مفيدًا أن الاتحاد العالمي للكشاف المسلم هو أحد ستة اتحادات عالمية تنضوي تحت المنظمة الكشفية العالمية.

وأضاف أن عدد الكشافين حول العالم يبلغ 40 مليونًا، منهم 18 مليون كشاف مسلم، مبينًا أن الاتحاد يعمل على تنفيذ برامج هادفة من شأنها تحقيق استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي للشباب بهدف خدمة قضايا الأمة.

من جهته، أكد "السحيباني" أهمية الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة في سبيل دعم العمل الإسلامي المشترك تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، مشددًا على ضرورة احتواء الشباب وترشيدهم وتعزيز انتمائهم لأوطانهم ولقيم الوسطية والاعتدال، ومكافحة موجات الغلو والتطرف بين صفوفهم.
وأشاد بدور الاتحاد المهم في نشر ثقافة التطوع لدى الشباب، وتعزيز دور الكشافة في خدمة وتنمية مجتمعاتهم.

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