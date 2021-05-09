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"الإسلامية" تبث أكثر من 64 مليون رسالة لتوعية المجتمع للوقاية من كورونا

ضمن برامج الوزارة التوعوية والإرشادية.. وتضمنت نصائح وتوجيهات للمصلين

بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الأربعة أيام الماضية، (64.960.686) مليون رسالة نصية (sms) عبر الهواتف المحمولة، بواقع رسالة واحدة يوميًّا، استهدفت جميع شرائح المجتمع بالمملكة، تضمنت نصائح وتوجيهات للمصلين للوقاية من فيروس كورونا عند ذهابهم للمساجد في شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

وتضمّنت الرسائل التوعوية النصائح والتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع تفشي فيروس كورونا حماية لمرتادي بيوت الله من الوباء، منها التذكير بالبروتوكولات الصحية وحث المصلين على تجنب الزحام والذهاب للمساجد التي يخف الزحام فيها، وتطبيق البرتوكولات الصحية من: (لبس الكمامة، وإحضار السجادة، وتحقيق التباعد، واتباع التعليمات، والحذر من الشائعات ومروجيها).

وتأتي هذه الرسائل بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وضمن سلسلة رسائل توعوية سوف تستكملها الوزارة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان؛ حيث تكثف حضورها الإعلامي عبر مشاركتها بمختلف القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر منصاتها الرقمية لتوعية وتثقيف المجتمع بالمملكة، حول أهمية العمل وفق التوجيهات لضمان سلامة المصلين في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بالمملكة، إلى جانب إطلاق مجموعة كبيرة من البرامج التوعوية لبيان خطر فيروس كورونا.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإسلامية" تبث أكثر من 64 مليون رسالة لتوعية المجتمع للوقاية من كورونا
سبق

بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الأربعة أيام الماضية، (64.960.686) مليون رسالة نصية (sms) عبر الهواتف المحمولة، بواقع رسالة واحدة يوميًّا، استهدفت جميع شرائح المجتمع بالمملكة، تضمنت نصائح وتوجيهات للمصلين للوقاية من فيروس كورونا عند ذهابهم للمساجد في شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

وتضمّنت الرسائل التوعوية النصائح والتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع تفشي فيروس كورونا حماية لمرتادي بيوت الله من الوباء، منها التذكير بالبروتوكولات الصحية وحث المصلين على تجنب الزحام والذهاب للمساجد التي يخف الزحام فيها، وتطبيق البرتوكولات الصحية من: (لبس الكمامة، وإحضار السجادة، وتحقيق التباعد، واتباع التعليمات، والحذر من الشائعات ومروجيها).

وتأتي هذه الرسائل بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وضمن سلسلة رسائل توعوية سوف تستكملها الوزارة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان؛ حيث تكثف حضورها الإعلامي عبر مشاركتها بمختلف القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر منصاتها الرقمية لتوعية وتثقيف المجتمع بالمملكة، حول أهمية العمل وفق التوجيهات لضمان سلامة المصلين في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بالمملكة، إلى جانب إطلاق مجموعة كبيرة من البرامج التوعوية لبيان خطر فيروس كورونا.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
07:09 PM

"الإسلامية" تبث أكثر من 64 مليون رسالة لتوعية المجتمع للوقاية من كورونا

ضمن برامج الوزارة التوعوية والإرشادية.. وتضمنت نصائح وتوجيهات للمصلين

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عبدالله العنزي - الرياض
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بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الأربعة أيام الماضية، (64.960.686) مليون رسالة نصية (sms) عبر الهواتف المحمولة، بواقع رسالة واحدة يوميًّا، استهدفت جميع شرائح المجتمع بالمملكة، تضمنت نصائح وتوجيهات للمصلين للوقاية من فيروس كورونا عند ذهابهم للمساجد في شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

وتضمّنت الرسائل التوعوية النصائح والتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع تفشي فيروس كورونا حماية لمرتادي بيوت الله من الوباء، منها التذكير بالبروتوكولات الصحية وحث المصلين على تجنب الزحام والذهاب للمساجد التي يخف الزحام فيها، وتطبيق البرتوكولات الصحية من: (لبس الكمامة، وإحضار السجادة، وتحقيق التباعد، واتباع التعليمات، والحذر من الشائعات ومروجيها).

وتأتي هذه الرسائل بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وضمن سلسلة رسائل توعوية سوف تستكملها الوزارة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان؛ حيث تكثف حضورها الإعلامي عبر مشاركتها بمختلف القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر منصاتها الرقمية لتوعية وتثقيف المجتمع بالمملكة، حول أهمية العمل وفق التوجيهات لضمان سلامة المصلين في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بالمملكة، إلى جانب إطلاق مجموعة كبيرة من البرامج التوعوية لبيان خطر فيروس كورونا.

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