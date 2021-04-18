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أمين "التعاون الإسلامي" يُعزي مصر في ضحايا حادثة قطار طوخ

سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يُدخلهم فسيح جناته

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وشعب وحكومة جمهورية مصر العربية في حادثة قطار مدينة طوخ؛ سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يُدخلهم فسيح جناته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما أعرَبَ الأمين العام عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

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أمين "التعاون الإسلامي" يُعزي مصر في ضحايا حادثة قطار طوخ
سبق

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وشعب وحكومة جمهورية مصر العربية في حادثة قطار مدينة طوخ؛ سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يُدخلهم فسيح جناته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما أعرَبَ الأمين العام عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
09:46 PM

أمين "التعاون الإسلامي" يُعزي مصر في ضحايا حادثة قطار طوخ

سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يُدخلهم فسيح جناته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وشعب وحكومة جمهورية مصر العربية في حادثة قطار مدينة طوخ؛ سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يُدخلهم فسيح جناته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما أعرَبَ الأمين العام عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

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