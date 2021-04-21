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"السديس" يدشن معرض القرآن الكريم بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام

يجسد اهتمام المملكة بالقرآن والاستفادة من التقنيات الحديثة في خدمة كتاب الله

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، معرض القرآن الكريم، وذلك في مقر المعرض بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.

وأكد أن فكرة المعرض تجسد اهتمام المملكة بالقرآن الكريم، والاستفادة من التقنيات الحديثة في خدمة كتاب الله، مثل التطبيقات الإلكترونية والباركود تسهيلاً وتيسيراً على المستفيدين، مؤكداً أن نهج المملكة منذ عهد المغفور له -بإذن الله- جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - يعتنون بكتاب الله وكل ما يخصه من تفسير وترجمة.

يذكر أن المعرض متاح في التوسعة السعودية الثالثة طيلة شهر رمضان المبارك من الساعة ١٢مساءً وحتى الساعة ٢ صباحاً، حيث يتم استقبال الزائرين ثم التأكد من الإجراءات الاحترازية بعدها يتم إدخالهم إلى المعرض الذي يحتوي على ترجمة معاني القرآن وإحصائيات من القرآن، كذلك إحصاءات المقرأة وحقيبة الزائر الرقمية وكلمات عن القرآن، كذلك قسم كسوة الكعبة وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق مصحف الحرمين، ومن ثم يتم توديعهم بالهدايا التذكارية.

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"السديس" يدشن معرض القرآن الكريم بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام
سبق

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، معرض القرآن الكريم، وذلك في مقر المعرض بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.

وأكد أن فكرة المعرض تجسد اهتمام المملكة بالقرآن الكريم، والاستفادة من التقنيات الحديثة في خدمة كتاب الله، مثل التطبيقات الإلكترونية والباركود تسهيلاً وتيسيراً على المستفيدين، مؤكداً أن نهج المملكة منذ عهد المغفور له -بإذن الله- جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - يعتنون بكتاب الله وكل ما يخصه من تفسير وترجمة.

يذكر أن المعرض متاح في التوسعة السعودية الثالثة طيلة شهر رمضان المبارك من الساعة ١٢مساءً وحتى الساعة ٢ صباحاً، حيث يتم استقبال الزائرين ثم التأكد من الإجراءات الاحترازية بعدها يتم إدخالهم إلى المعرض الذي يحتوي على ترجمة معاني القرآن وإحصائيات من القرآن، كذلك إحصاءات المقرأة وحقيبة الزائر الرقمية وكلمات عن القرآن، كذلك قسم كسوة الكعبة وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق مصحف الحرمين، ومن ثم يتم توديعهم بالهدايا التذكارية.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
01:57 PM

"السديس" يدشن معرض القرآن الكريم بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام

يجسد اهتمام المملكة بالقرآن والاستفادة من التقنيات الحديثة في خدمة كتاب الله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، معرض القرآن الكريم، وذلك في مقر المعرض بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.

وأكد أن فكرة المعرض تجسد اهتمام المملكة بالقرآن الكريم، والاستفادة من التقنيات الحديثة في خدمة كتاب الله، مثل التطبيقات الإلكترونية والباركود تسهيلاً وتيسيراً على المستفيدين، مؤكداً أن نهج المملكة منذ عهد المغفور له -بإذن الله- جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - يعتنون بكتاب الله وكل ما يخصه من تفسير وترجمة.

يذكر أن المعرض متاح في التوسعة السعودية الثالثة طيلة شهر رمضان المبارك من الساعة ١٢مساءً وحتى الساعة ٢ صباحاً، حيث يتم استقبال الزائرين ثم التأكد من الإجراءات الاحترازية بعدها يتم إدخالهم إلى المعرض الذي يحتوي على ترجمة معاني القرآن وإحصائيات من القرآن، كذلك إحصاءات المقرأة وحقيبة الزائر الرقمية وكلمات عن القرآن، كذلك قسم كسوة الكعبة وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق مصحف الحرمين، ومن ثم يتم توديعهم بالهدايا التذكارية.

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