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"ولاية سيناء" و"حسم" الناشطَان في سيناء المصرية على  قوائم مكافحة الإرهاب الأمريكية

طبقاً لبيان وزارة الخزانة

أدرجت الولايات المتحدة تنظيمَي "ولاية سيناء" و"حسم" الناشطَين في شبه جزيرة سيناء المصرية، إلى قوائم مكافحة الإرهاب، وفقاً لـ"بي بي سي".
وفي تحديث جديد، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، عددًا من الأفراد إلى قائمة "الأشخاص المحظورين".
وضمّت قائمة الأسماء الجديدة كلاً من علاء علي محمد، الملقب بعلاء السماحي، المقيم في تركيا، والذي يُعتقد أنه قيادي في تنظيم "حسم".
كما ضمت القائمة يحيى السيد إبراهيم، الملقب بيحيى موسى، القيادي في ذات التنظيم، والمقيم أيضًا في تركيا، وفقًا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ولاية سيناء" و"حسم" الناشطَان في سيناء المصرية على  قوائم مكافحة الإرهاب الأمريكية
سبق

أدرجت الولايات المتحدة تنظيمَي "ولاية سيناء" و"حسم" الناشطَين في شبه جزيرة سيناء المصرية، إلى قوائم مكافحة الإرهاب، وفقاً لـ"بي بي سي".
وفي تحديث جديد، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، عددًا من الأفراد إلى قائمة "الأشخاص المحظورين".
وضمّت قائمة الأسماء الجديدة كلاً من علاء علي محمد، الملقب بعلاء السماحي، المقيم في تركيا، والذي يُعتقد أنه قيادي في تنظيم "حسم".
كما ضمت القائمة يحيى السيد إبراهيم، الملقب بيحيى موسى، القيادي في ذات التنظيم، والمقيم أيضًا في تركيا، وفقًا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية.

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
02:55 PM

"ولاية سيناء" و"حسم" الناشطَان في سيناء المصرية على  قوائم مكافحة الإرهاب الأمريكية

طبقاً لبيان وزارة الخزانة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدرجت الولايات المتحدة تنظيمَي "ولاية سيناء" و"حسم" الناشطَين في شبه جزيرة سيناء المصرية، إلى قوائم مكافحة الإرهاب، وفقاً لـ"بي بي سي".
وفي تحديث جديد، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، عددًا من الأفراد إلى قائمة "الأشخاص المحظورين".
وضمّت قائمة الأسماء الجديدة كلاً من علاء علي محمد، الملقب بعلاء السماحي، المقيم في تركيا، والذي يُعتقد أنه قيادي في تنظيم "حسم".
كما ضمت القائمة يحيى السيد إبراهيم، الملقب بيحيى موسى، القيادي في ذات التنظيم، والمقيم أيضًا في تركيا، وفقًا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية.

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