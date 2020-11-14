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بالفيديو .. حادث مروِّع: مركبة تعترض أخرى تسير بسرعة جنونية في ثربان المجاردة

فيما ناشد الأهالي استحداث مراكز للدفاع المدني والهلال الأحمر

رصدت كاميرا ثابتة حادثًا مروريًّا مروِّعًا، وقع أمس الأول في قرية الطلاليع بمركز ثربان في محافظة المجاردة. ويُظهر الفيديو اعتراض مركبة من نوع نيسان أخرى من نوع هونداي أكسنت تسير بسرعة جنونية؛ ما أدى لاصطدامهما، ووقوع إصابات للطرفين.

وبيّنت مصادر "سبق" أن قائد المركبة الأولى مسن سبعيني، تعرض لإصابات متوسطة، فيما تعرض قائد المركبة الأخرى الذي كان يسير بسرعة جنونية، وهو عشريني، لإصابات خطيرة؛ وتم نقلهما لمستشفى المجاردة العام لتلقي العلاج.

وكان حادث مروري قد وقع قبل 7 أيام، وراح ضحيته 3 وفيات على مقربة من الحادث الأخير على الطريق ذاته.

فيما ناشد أهالي مركزي ثربان وأحد ثربان استحداث مراكز للدفاع المدني والهلال الأحمر للمساهمة في إنقاذ الأرواح على الطريق المميت الذي يحصد الأرواح، ولاسيما أنه الرابط بين محافظتَي المجاردة والقنفذة، مع حركة مرورية كثيفة، وخصوصًا مع الأجواء الربيعية المعتدلة التي تشهدها المنطقة في الفترة الحالية.

وأضافوا بأن أقرب مركز للهلال الأحمر أو الدفاع المدني يقع في محافظة المجاردة التي تبعد عن الموقع 30 كيلو في ثربان حتى 50 كيلو في أحد ثربان. مؤكدين أن بُعد المسافة تسبَّب في إزهاق الكثير من الأرواح.

حادث مروع محافظة المجاردة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. حادث مروِّع: مركبة تعترض أخرى تسير بسرعة جنونية في ثربان المجاردة
سبق

رصدت كاميرا ثابتة حادثًا مروريًّا مروِّعًا، وقع أمس الأول في قرية الطلاليع بمركز ثربان في محافظة المجاردة. ويُظهر الفيديو اعتراض مركبة من نوع نيسان أخرى من نوع هونداي أكسنت تسير بسرعة جنونية؛ ما أدى لاصطدامهما، ووقوع إصابات للطرفين.

وبيّنت مصادر "سبق" أن قائد المركبة الأولى مسن سبعيني، تعرض لإصابات متوسطة، فيما تعرض قائد المركبة الأخرى الذي كان يسير بسرعة جنونية، وهو عشريني، لإصابات خطيرة؛ وتم نقلهما لمستشفى المجاردة العام لتلقي العلاج.

وكان حادث مروري قد وقع قبل 7 أيام، وراح ضحيته 3 وفيات على مقربة من الحادث الأخير على الطريق ذاته.

فيما ناشد أهالي مركزي ثربان وأحد ثربان استحداث مراكز للدفاع المدني والهلال الأحمر للمساهمة في إنقاذ الأرواح على الطريق المميت الذي يحصد الأرواح، ولاسيما أنه الرابط بين محافظتَي المجاردة والقنفذة، مع حركة مرورية كثيفة، وخصوصًا مع الأجواء الربيعية المعتدلة التي تشهدها المنطقة في الفترة الحالية.

وأضافوا بأن أقرب مركز للهلال الأحمر أو الدفاع المدني يقع في محافظة المجاردة التي تبعد عن الموقع 30 كيلو في ثربان حتى 50 كيلو في أحد ثربان. مؤكدين أن بُعد المسافة تسبَّب في إزهاق الكثير من الأرواح.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
01:48 AM

بالفيديو .. حادث مروِّع: مركبة تعترض أخرى تسير بسرعة جنونية في ثربان المجاردة

فيما ناشد الأهالي استحداث مراكز للدفاع المدني والهلال الأحمر

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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رصدت كاميرا ثابتة حادثًا مروريًّا مروِّعًا، وقع أمس الأول في قرية الطلاليع بمركز ثربان في محافظة المجاردة. ويُظهر الفيديو اعتراض مركبة من نوع نيسان أخرى من نوع هونداي أكسنت تسير بسرعة جنونية؛ ما أدى لاصطدامهما، ووقوع إصابات للطرفين.

وبيّنت مصادر "سبق" أن قائد المركبة الأولى مسن سبعيني، تعرض لإصابات متوسطة، فيما تعرض قائد المركبة الأخرى الذي كان يسير بسرعة جنونية، وهو عشريني، لإصابات خطيرة؛ وتم نقلهما لمستشفى المجاردة العام لتلقي العلاج.

وكان حادث مروري قد وقع قبل 7 أيام، وراح ضحيته 3 وفيات على مقربة من الحادث الأخير على الطريق ذاته.

فيما ناشد أهالي مركزي ثربان وأحد ثربان استحداث مراكز للدفاع المدني والهلال الأحمر للمساهمة في إنقاذ الأرواح على الطريق المميت الذي يحصد الأرواح، ولاسيما أنه الرابط بين محافظتَي المجاردة والقنفذة، مع حركة مرورية كثيفة، وخصوصًا مع الأجواء الربيعية المعتدلة التي تشهدها المنطقة في الفترة الحالية.

وأضافوا بأن أقرب مركز للهلال الأحمر أو الدفاع المدني يقع في محافظة المجاردة التي تبعد عن الموقع 30 كيلو في ثربان حتى 50 كيلو في أحد ثربان. مؤكدين أن بُعد المسافة تسبَّب في إزهاق الكثير من الأرواح.

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