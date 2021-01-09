النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 110 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 174 خلال الـ24 ساعة الماضية

التعادل السلبي يحسم ديربي القصيم بين الرائد والتعاون

حسم التعادل السلبي بدون أهداف ديربي القصيم بين التعاون والرائد ليواصل الأخير ابتعاده عن نغمة الفوز للجولة السابعة على التوالي، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن مباريات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفع التعاون رصيده إلى 18 نقطة بالمركز الخامس بينما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 13 بالمركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

في الشوط الأول تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب وكان التهديد الحقيقي الأول لفريق التعاون بعد أن هيأ محمد أبو سبعان كرة مثالية لزميله عبدالله ساني كسر على إثرها مصيدة التسلل وواجه الحارس عزالدين دوخة الذي أنقذ فريقه من هدف محقق (24).

رد فريق الرائد لم يقل خطورة وكان قريبًا من افتتاح التسجيل عبر أرنود جوم الذي ارتقى فوق الجميع لاستقبال كرة عرضية

محمد فوزير ليحولها قوية برأسه ناحية المرمى لكن حارس كاسيو أنجوس تصدى لها بصعوبة منقذاً فريقه من هدف محقق في الدقيقة (41).

منذ بداية الشوط الثاني أكمل فريق الرائد اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 إثر طرد الحكم خالد الطريس المدافع فواز فلاتة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ورغم النقص العددي كاد الرائد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 59 بعد تسديدة قوية من اللاعب الصربي نيوليتش أبعدها الحارس ببراعة لركلة ركنية .

اللاعب علي النمر يباغت الحارس الرائد بتصويبة مخادعة كاد أن يوقع هدف التقدم لفريقه، غير أن القائم تعاطف مع عزالدين دوخة في الدقيقة (89).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
التعادل السلبي يحسم ديربي القصيم بين الرائد والتعاون
سبق

حسم التعادل السلبي بدون أهداف ديربي القصيم بين التعاون والرائد ليواصل الأخير ابتعاده عن نغمة الفوز للجولة السابعة على التوالي، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن مباريات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفع التعاون رصيده إلى 18 نقطة بالمركز الخامس بينما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 13 بالمركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

في الشوط الأول تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب وكان التهديد الحقيقي الأول لفريق التعاون بعد أن هيأ محمد أبو سبعان كرة مثالية لزميله عبدالله ساني كسر على إثرها مصيدة التسلل وواجه الحارس عزالدين دوخة الذي أنقذ فريقه من هدف محقق (24).

رد فريق الرائد لم يقل خطورة وكان قريبًا من افتتاح التسجيل عبر أرنود جوم الذي ارتقى فوق الجميع لاستقبال كرة عرضية

محمد فوزير ليحولها قوية برأسه ناحية المرمى لكن حارس كاسيو أنجوس تصدى لها بصعوبة منقذاً فريقه من هدف محقق في الدقيقة (41).

منذ بداية الشوط الثاني أكمل فريق الرائد اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 إثر طرد الحكم خالد الطريس المدافع فواز فلاتة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ورغم النقص العددي كاد الرائد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 59 بعد تسديدة قوية من اللاعب الصربي نيوليتش أبعدها الحارس ببراعة لركلة ركنية .

اللاعب علي النمر يباغت الحارس الرائد بتصويبة مخادعة كاد أن يوقع هدف التقدم لفريقه، غير أن القائم تعاطف مع عزالدين دوخة في الدقيقة (89).

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
05:44 PM

التعادل السلبي يحسم ديربي القصيم بين الرائد والتعاون

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
111

حسم التعادل السلبي بدون أهداف ديربي القصيم بين التعاون والرائد ليواصل الأخير ابتعاده عن نغمة الفوز للجولة السابعة على التوالي، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن مباريات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفع التعاون رصيده إلى 18 نقطة بالمركز الخامس بينما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 13 بالمركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

في الشوط الأول تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب وكان التهديد الحقيقي الأول لفريق التعاون بعد أن هيأ محمد أبو سبعان كرة مثالية لزميله عبدالله ساني كسر على إثرها مصيدة التسلل وواجه الحارس عزالدين دوخة الذي أنقذ فريقه من هدف محقق (24).

رد فريق الرائد لم يقل خطورة وكان قريبًا من افتتاح التسجيل عبر أرنود جوم الذي ارتقى فوق الجميع لاستقبال كرة عرضية

محمد فوزير ليحولها قوية برأسه ناحية المرمى لكن حارس كاسيو أنجوس تصدى لها بصعوبة منقذاً فريقه من هدف محقق في الدقيقة (41).

منذ بداية الشوط الثاني أكمل فريق الرائد اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 إثر طرد الحكم خالد الطريس المدافع فواز فلاتة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ورغم النقص العددي كاد الرائد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 59 بعد تسديدة قوية من اللاعب الصربي نيوليتش أبعدها الحارس ببراعة لركلة ركنية .

اللاعب علي النمر يباغت الحارس الرائد بتصويبة مخادعة كاد أن يوقع هدف التقدم لفريقه، غير أن القائم تعاطف مع عزالدين دوخة في الدقيقة (89).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,234
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,958
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,573
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,692

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة