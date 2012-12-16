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"الفنون البصرية" تلتقي المبدعين لمناقشة الفرص المستقبلية

ركزت على التواصل المجتمعي في تنمية البيئة المحفزة للقطاع

عقدت الرئيسة التنفيذية لهيئة الفنون البصرية دينا أمين لقاءً افتراضياً مفتوحاً مع عدد من المتخصصين في مجالات الفنون البصرية بمختلف اتجاهاتها؛ لفهم المزيد حول مجالات الفرص التي تنتظرهم وكذلك التحدي التي يواجهونها.

جاء ذلك ضمن مشروع الجلسات الحوارية للتواصل مع المجتمع الإبداعي والاستماع إلى الممارسين بما يعود بالفائدة على الساحة الفنية.

وتضمّن اللقاء بحث جوانب مختلفة ذات علاقة بالخارطة الثقافية المتنوعة في مختلف مناطق ومدن المملكة، والأنشطة وأساليب التفاعل بين المبدع وما يحيط به، وأهمية الورش وبرامج الإقامات الفنية والمعارض الفنية المختلفة للتبادل الثقافي محلياً ودولياً.

وتم التركيز على قيمة التواصل المجتمعي في تنمية البنية التحتية والبيئة المساعدة والمحفزة للقطاع، وكذلك جهود وزارة الثقافة في صناعة نافذة للحضور والتفاعل والتعبير الفني.

وعكست الجلسة أهمية وجود حركة نقدية تسير بمحاذاة الحالة الإبداعية، وأثر المسابقات والفعاليات للكشف عن المواهب والتعريف بالمبدعين السعوديين وتقديمهم في المحافل المحلية والدولية، وعبّرت، في الوقت نفسه، عن حرص هيئة الفنون البصرية على مدى جسور التعاون والتفاعل مع المبدعين من مختلف فروع وقوالب الإبداع البصري، وتطلعها إلى مواصلة هذه المحادثات في المستقبل عبر موضوعات مختلفة بما يتناغم مع كل التحديثات على المبادرات والبرامج، وبحيث تختلف مسارات الوصول ولكنها إلى وجهة وهدف موحد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفنون البصرية" تلتقي المبدعين لمناقشة الفرص المستقبلية
سبق

عقدت الرئيسة التنفيذية لهيئة الفنون البصرية دينا أمين لقاءً افتراضياً مفتوحاً مع عدد من المتخصصين في مجالات الفنون البصرية بمختلف اتجاهاتها؛ لفهم المزيد حول مجالات الفرص التي تنتظرهم وكذلك التحدي التي يواجهونها.

جاء ذلك ضمن مشروع الجلسات الحوارية للتواصل مع المجتمع الإبداعي والاستماع إلى الممارسين بما يعود بالفائدة على الساحة الفنية.

وتضمّن اللقاء بحث جوانب مختلفة ذات علاقة بالخارطة الثقافية المتنوعة في مختلف مناطق ومدن المملكة، والأنشطة وأساليب التفاعل بين المبدع وما يحيط به، وأهمية الورش وبرامج الإقامات الفنية والمعارض الفنية المختلفة للتبادل الثقافي محلياً ودولياً.

وتم التركيز على قيمة التواصل المجتمعي في تنمية البنية التحتية والبيئة المساعدة والمحفزة للقطاع، وكذلك جهود وزارة الثقافة في صناعة نافذة للحضور والتفاعل والتعبير الفني.

وعكست الجلسة أهمية وجود حركة نقدية تسير بمحاذاة الحالة الإبداعية، وأثر المسابقات والفعاليات للكشف عن المواهب والتعريف بالمبدعين السعوديين وتقديمهم في المحافل المحلية والدولية، وعبّرت، في الوقت نفسه، عن حرص هيئة الفنون البصرية على مدى جسور التعاون والتفاعل مع المبدعين من مختلف فروع وقوالب الإبداع البصري، وتطلعها إلى مواصلة هذه المحادثات في المستقبل عبر موضوعات مختلفة بما يتناغم مع كل التحديثات على المبادرات والبرامج، وبحيث تختلف مسارات الوصول ولكنها إلى وجهة وهدف موحد.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
03:23 PM

"الفنون البصرية" تلتقي المبدعين لمناقشة الفرص المستقبلية

ركزت على التواصل المجتمعي في تنمية البيئة المحفزة للقطاع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت الرئيسة التنفيذية لهيئة الفنون البصرية دينا أمين لقاءً افتراضياً مفتوحاً مع عدد من المتخصصين في مجالات الفنون البصرية بمختلف اتجاهاتها؛ لفهم المزيد حول مجالات الفرص التي تنتظرهم وكذلك التحدي التي يواجهونها.

جاء ذلك ضمن مشروع الجلسات الحوارية للتواصل مع المجتمع الإبداعي والاستماع إلى الممارسين بما يعود بالفائدة على الساحة الفنية.

وتضمّن اللقاء بحث جوانب مختلفة ذات علاقة بالخارطة الثقافية المتنوعة في مختلف مناطق ومدن المملكة، والأنشطة وأساليب التفاعل بين المبدع وما يحيط به، وأهمية الورش وبرامج الإقامات الفنية والمعارض الفنية المختلفة للتبادل الثقافي محلياً ودولياً.

وتم التركيز على قيمة التواصل المجتمعي في تنمية البنية التحتية والبيئة المساعدة والمحفزة للقطاع، وكذلك جهود وزارة الثقافة في صناعة نافذة للحضور والتفاعل والتعبير الفني.

وعكست الجلسة أهمية وجود حركة نقدية تسير بمحاذاة الحالة الإبداعية، وأثر المسابقات والفعاليات للكشف عن المواهب والتعريف بالمبدعين السعوديين وتقديمهم في المحافل المحلية والدولية، وعبّرت، في الوقت نفسه، عن حرص هيئة الفنون البصرية على مدى جسور التعاون والتفاعل مع المبدعين من مختلف فروع وقوالب الإبداع البصري، وتطلعها إلى مواصلة هذه المحادثات في المستقبل عبر موضوعات مختلفة بما يتناغم مع كل التحديثات على المبادرات والبرامج، وبحيث تختلف مسارات الوصول ولكنها إلى وجهة وهدف موحد.

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