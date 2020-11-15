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الجيش اليمني يقتل 12 حوثياً بينهم قيادي شمال تعز

مقاتلات التحالف تستهدف تجمعات للميليشيا في صعدة

قتل 12 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادي يكنى "أبو قصي" وجرح 19 آخرون، اليوم (الأحد)، بنيران أبطال الجيش الوطني اليمني في جبهة الأربعين، شمالي مدينة تعز، بحسب ما أفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني.

بالتزامن، استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تجمعات تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية خلف مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن الضربات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير عدد من الآليات القتالية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يقتل 12 حوثياً بينهم قيادي شمال تعز
سبق

قتل 12 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادي يكنى "أبو قصي" وجرح 19 آخرون، اليوم (الأحد)، بنيران أبطال الجيش الوطني اليمني في جبهة الأربعين، شمالي مدينة تعز، بحسب ما أفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني.

بالتزامن، استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تجمعات تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية خلف مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن الضربات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير عدد من الآليات القتالية.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
10:10 PM

الجيش اليمني يقتل 12 حوثياً بينهم قيادي شمال تعز

مقاتلات التحالف تستهدف تجمعات للميليشيا في صعدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل 12 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادي يكنى "أبو قصي" وجرح 19 آخرون، اليوم (الأحد)، بنيران أبطال الجيش الوطني اليمني في جبهة الأربعين، شمالي مدينة تعز، بحسب ما أفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني.

بالتزامن، استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تجمعات تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية خلف مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن الضربات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير عدد من الآليات القتالية.

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