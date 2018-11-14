"مدني الجوف" يحذر الأهالي من المستنقعات والحفر المملوءة بالمياه

خلال التنزه في عطلة الأسبوع ومشدداً على عدم السباحة فيهما

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، على لسان متحدثها النقيب عبدالرحمن الضويحي، المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى توخي الحيطة الحذر عند التنزه خلال عطلة نهاية الأسبوع من المستنقعات والحفر التي مازالت تحتفظ بالمياه إثر السيول الأخيرة.

وقال "الضويحي" لـ"سبق"، إن بعض الأودية لازالت تحتفظ بمياه الأمطار التي شهدتها المنطقة، محذراً الجميع من مجاورة المستنقعات والحفر المملوءة بالمياه عند رحلات البر وضرورة البعد عنها حفظاً للأرواح البريئة، مؤكداً عدم ملاءمتها للسباحة سواء للكبار أو لصغار السن.



كما أهاب "متحدث الدفاع المدني بالجوف" بالجميع ضرورة الابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، واتباع إرشادات السلامة، وعدم المجازفة بالأرواح.

