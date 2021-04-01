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"المالك": بعد توحيد الخطوط الحديدية تحت "سار" سننطلق لآفاق أرحب

أكد أن التركيز سيكون على تهيئة الكوادر الوطنية للإدارة وفق أدق المعايير

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، بشار خالد المالك، أنه مع بدء سريان قرار مجلس الوزراء اليوم بتوحيد ملكية وإدارة الخطوط الحديدية تحت مظلة "سار"؛ فإن الاستعدادات جارية لانطلاقة أخرى نحو آفاق أوسع في مجال رفع الكفاءة وتطوير الأعمال.

وشدّد "المالك" على أن الجهود ستركز على تهيئة مزيد من الكوادر الوطنية لإدارة الخطوط الحديدية وتشغيلها بأعلى وأدق معايير السلامة والكفاءة.

يشار إلى أن رحلات قطار الحرمين قد استؤنفت بعد توقف عام كامل بسبب جائحة كورونا.

وانطلق حفل إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع، برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وبحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد ووزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس صالح الجاسر.

وشهد "الفيصل" حفل إعادة تسيير رحلات قطار الحرمين السريع بحضور محافظ جدة مشعل بن ماجد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المالك": بعد توحيد الخطوط الحديدية تحت "سار" سننطلق لآفاق أرحب
سبق

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، بشار خالد المالك، أنه مع بدء سريان قرار مجلس الوزراء اليوم بتوحيد ملكية وإدارة الخطوط الحديدية تحت مظلة "سار"؛ فإن الاستعدادات جارية لانطلاقة أخرى نحو آفاق أوسع في مجال رفع الكفاءة وتطوير الأعمال.

وشدّد "المالك" على أن الجهود ستركز على تهيئة مزيد من الكوادر الوطنية لإدارة الخطوط الحديدية وتشغيلها بأعلى وأدق معايير السلامة والكفاءة.

يشار إلى أن رحلات قطار الحرمين قد استؤنفت بعد توقف عام كامل بسبب جائحة كورونا.

وانطلق حفل إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع، برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وبحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد ووزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس صالح الجاسر.

وشهد "الفيصل" حفل إعادة تسيير رحلات قطار الحرمين السريع بحضور محافظ جدة مشعل بن ماجد.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
01:13 PM

"المالك": بعد توحيد الخطوط الحديدية تحت "سار" سننطلق لآفاق أرحب

أكد أن التركيز سيكون على تهيئة الكوادر الوطنية للإدارة وفق أدق المعايير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، بشار خالد المالك، أنه مع بدء سريان قرار مجلس الوزراء اليوم بتوحيد ملكية وإدارة الخطوط الحديدية تحت مظلة "سار"؛ فإن الاستعدادات جارية لانطلاقة أخرى نحو آفاق أوسع في مجال رفع الكفاءة وتطوير الأعمال.

وشدّد "المالك" على أن الجهود ستركز على تهيئة مزيد من الكوادر الوطنية لإدارة الخطوط الحديدية وتشغيلها بأعلى وأدق معايير السلامة والكفاءة.

يشار إلى أن رحلات قطار الحرمين قد استؤنفت بعد توقف عام كامل بسبب جائحة كورونا.

وانطلق حفل إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع، برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وبحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد ووزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس صالح الجاسر.

وشهد "الفيصل" حفل إعادة تسيير رحلات قطار الحرمين السريع بحضور محافظ جدة مشعل بن ماجد.

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